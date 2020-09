Microsoft και ReGeneration καλούν τους νέους στα «ψηφιακά θρανία»

Η Microsoft Ελλάδας και το ReGeneration, το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και απασχόλησης νέων πτυχιούχων στην Ελλάδα, ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους και, μέσω της πρωτοβουλίας DigiYouth, δίνουν τη δυνατότητα σε νέες και νέους πτυχιούχους να επιστρέψουν στα «ψηφιακά θρανία» αυτή τη φορά για να κάνουν restart στα επαγγελματικά τους όνειρα με αφετηρία την εκπαίδευση στις πιο περιζήτητες ψηφιακές δεξιότητες.

Σύμφωνα με το European Skills Index, η Ελλάδα παραμένει πολύ χαμηλά στην αντιστοίχιση δεξιοτήτων με την αγορά εργασίας στις ηλικίες 20-34. Οι προκλήσεις των τελευταίων μηνών λόγω της πρωτοφανούς πανδημίας αναμένεται να έχουν επίδραση και στην αγορά εργασίας, γεγονός που κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης πρωτοβουλιών που ενισχύουν την μεταπανεπιστημιακή εκπαίδευση και την απασχολησιμότητα των νέων της χώρας μας.

Στόχος του DigiYouth είναι να προσφέρει ευκαιρίες εκμάθησης και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων (up/re skilling) σε νέους πτυχιούχους και καταρτίζοντάς τους στις πλέον περιζήτητες ψηφιακές δεξιότητες, να τους βοηθήσει στα επαγγελματικά τους βήματα τοποθετώντας τους σε καίριες θέσεις στην αγορά εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα η πρωτοβουλία DigiYouth περιλαμβάνει τα εξής:

- 2 Ακαδημίες για 50 νέους και νέες και πιο συγκεκριμένα, το ReGeneration Academy on Cloud Tools & Technology powered by Microsoft, οι αιτήσεις για το οποίο θα παραμείνουν ανοιχτές από τις 15 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2020 (περισσότερες πληροφορίες και κριτήρια συμμετοχής στο http://regeneration.gr/cloud-tools-and-technologies-by-microsoft), και το ReGeneration Academy on Big Data & Artificial Intelligence powered by Microsoft, που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2021.

- Δωρεάν πρόσβαση για όλους τους αποφοίτους του ReGeneration (περίπου 3000 άτομα) σε online courses και εργαλεία του MS Learn, τoυ LindkedIn Learning και του GitHub, μέσω της παγκόσμιας πρωτοβουλίας της Microsoft Global skills Initiative

Ολοκληρώνοντας τη συμμετοχή τους στις Ακαδημίες, οι απόφοιτοι θα μπορούν να απασχοληθούν σε ελκυστικούς κλάδους της αγοράς εργασίας όπως Web και Software Development, Cloud Engineering, Data Analysis και Data Science, Machine Learning, Artificial Intelligence κ.ά.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε o Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, CEO της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας: «Στην περίοδο που διανύουμε, μία από τις μεγάλες προκλήσεις της τεχνολογίας είναι να βοηθήσει στην ένταξη του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού στην ψηφιακή οικονομία και να στηρίξει την κοινωνία στην ψηφιακή της μετάβαση. Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη και πρόοδο της χώρας και σε αυτό το πλαίσιο η δέσμευσή μας είναι να βοηθήσουμε τους/τις νέους/ες να αντιστοιχήσουν το πάθος, το ταλέντο και τα όνειρά τους με τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη σημερινή αγορά εργασίας».

Από την πλευρά του, ο Πάνος Μαδαμόπουλος-Μοράρης, συνιδρυτής του ReGeneration, αναφέρει για αυτή τη στρατηγική συνεργασία: «Το όραμα του ReGeneration ήταν και παραμένει η δημοκρατικοποίηση της ευκαιρίας για τους νέους στην Ελλάδα. Όραμα που εκπληρώνεται, τόσο μέσω των καινοτόμων προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων (up/re skilling) που υλοποιεί το ReGeneration από το 2014, όσο και μέσω στρατηγικών συνεργασιών με οργανισμούς πρωτοπόρους στον τομέα τους, με τελικό στόχο την αύξηση της νεανικής απασχολησιμότητας στη χώρα. Είναι μεγάλη μας τιμή που συνεργαζόμαστε με τη Microsoft, εν μέσω πρωτόγνωρα δύσκολων συγκυριών, σε μια από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες up/re skilling, που θα συμβάλει στην ουσιαστική προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη των νέων, πολλαπλασιάζοντας το κοινωνικό αποτύπωμα της εν λόγω σύμπραξης».

Υπενθυμίζεται ότι η Microsoft ανακοίνωσε πρόσφατα μία παγκόσμια πρωτοβουλία διεύρυνσης της πρόσβασης στις ψηφιακές δεξιότητες, η οποία αποτελεί σημαντικό βήμα για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης, ειδικά για τους ανθρώπους που πλήττονται περισσότερο από τις απώλειες θέσεων εργασίας. Δέσμευση της εταιρίας είναι να βοηθήσει 25 εκατομμύρια ανθρώπους που είναι αντιμέτωποι με την ανεργία λόγω του COVID-19, να προετοιμαστούν για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος.

Σε τοπικό επίπεδο, η προσπάθεια αυτή ενισχύεται μέσω της συνεργασίας με το ReGeneration, που αποτελεί τον μοναδικό, περιφερειακό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό στον τομέας της μεταπανεπιστημιακής εκπαίδευσης και απασχόλησης, διατηρώντας σύνδεση με τη Silicon Valley, το παγκόσμιο κέντρο των τεχνολογικών εξελίξεων.