Νέα στρατηγική συνεργασία της Mastercard για την ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού

H Mastercard, πιστή στη δέσμευσή της να υποστηρίζει τον ελληνικό τουριστικό κλάδο, μέσα από πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν το τουριστικό προϊόν της χώρας, επεκτείνει τις στρατηγικές της συνεργασίες με στόχο, αυτή τη φορά, την προώθηση της Αθήνας ως κορυφαίο city break προορισμό. Υπό την αιγίδα του This is Athens, που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων, η Mastercard υλοποιεί τη νέα δράση με τίτλο “Stay in Athens”.

Οπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η πρωτοποριακή πρωτοβουλία έχει στόχο να προσελκύσει στην Αθήνα τόσο τους Έλληνες όσο και τους ξένους επισκέπτες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να τη γνωρίσουν από την αρχή και να ανακαλύψουν τόσο την αστική, όσο και τη δημιουργική πλευρά της. Με κεντρικό μήνυμα «Μένουμε Αθήνα», το πρώτο “Stay in Athens” θα πραγματοποιηθεί το Φθινόπωρο του 2020, για 8 Σαββατοκύριακα, στο χρονικό διάστημα 2 Οκτωβρίου έως και 29 Νοεμβρίου.

Μέσω του “Stay in Athens”, οι επισκέπτες της Αθήνας θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν μία ανεκτίμητη εμπειρία διαμονής με προνομιακές τιμές για διαμονή σε περισσότερα από 20 κορυφαία ξενοδοχεία της πόλης, καθώς και πληθώρα επιλογών εμπειριών και διασκέδασης, προσφέροντας μία ολιστική προσέγγιση της αθηναϊκής φιλοξενίας.

Η ολοκληρωμένη εμπειρία διαμονής, στα πρότυπα των διεθνών ξενοδοχειακών trends, θα προσφέρει μία σειρά προτάσεων, οι οποίες θα αναδεικνύουν την εξέλιξη της Αθήνας σε city break προορισμό και θα περιλαμβάνουν Dining εντός των ξενοδοχείων που συμμετέχουν στη δράση, αλλά και σε κάποια από τα πολύ γνωστά εστιατόρια της πόλης, Θεραπείες Ευεξίας & Spa, καθώς και ειδικά σχεδιασμένα θεματικά City Walks (διαθέσιμα αποκλειστικά σε κάτοχους καρτών Mastercard) σε γειτονιές της Αθήνας, που θα δώσουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν την πόλη μέσα από τις «κρυφές» ιστορίες της.

Αποκλειστικά για τους κάτοχους καρτών Mastercard, θα παρέχεται η δυνατότητα επιπλέον έκπτωσης 30% επί της κανονικής τιμής των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, αλλά και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρονται εντός των ξενοδοχείων, καθώς και η δυνατότητα για αποκλειστική συμμετοχή στα ειδικά σχεδιασμένα City Walks που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης. Επιπλέον οι κάτοχοι καρτών Mastercard®, θα μπορούν να απολαύσουν ακόμα περισσότερες μοναδικές εμπειρίες που θα διοργανώνονται κατά τη διάρκεια του Stay in Athens.

Την πρωτοβουλία ανέπτυξε και ενορχηστρώνει η Toposophy, το κορυφαίο strategic consulting & marketing agency στον τομέα της ανάπτυξης, διαχείρισης και προώθησης προορισμών, έχοντας, μεταξύ άλλων, διοργανώσει με μεγάλη επιτυχία αντίστοιχα concept events, όπως το Dine Athens Restaurant Week by Alpha Bank και το Taste of Athens.

Η Άσπα Παλημέρη, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζοντας δυναμικά τις πρωτοβουλίες μας για την ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού σε μία εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με το This Is Athens του Δήμου Αθηναίων, υπογράφοντας ένα μοναδικό project, το Stay in Athens. Η Αθήνα είναι μία σύγχρονη μητρόπολη, ένας κορυφαίος ευρωπαϊκός προορισμός, μέσα από το Stay in Athens μας δίνεται η ευκαιρία να αναδείξουμε και να προβάλλουμε την πόλη μας. Παράλληλα, πιστοί στη δέσμευσή μας για προσφορά ανεκτίμητων εμπειριών στους κατόχους καρτών Mastercard, τους δίνουμε την ευκαιρία να ζήσουν από πρώτο χέρι την εμπειρία της Αθηναϊκής φιλοξενίας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΤΑ, Βαγγέλης Βλάχος, από την πλευρά του τόνισε: «Θα θέλαμε να συγχαρούμε τη Mastercard για την πρωτοβουλία “Stay in Athens”. Η ΕΑΤΑ, ως επίσημος φορέας διαχείρισης του προορισμού (DMO) «αγκαλιάζει» μέσω του This is Athens τέτοιου είδους δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο για τον τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, προγραμματίζουμε μια σειρά από δράσεις σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, με στόχο να ενισχύσουμε περαιτέρω την τουριστική βιομηχανία που επλήγη βαθιά από τις συνέπειες της πανδημίας».