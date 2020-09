Διεθνής διάκριση για την ανακαίνιση του Αστέρα Βουλιαγμένης

Μία από υψηλότερες διακρίσεις παγκοσμίως στον χώρο των κατασκευών απέσπασε το έργο ανακαίνισης και μετατροπής του εμβληματικού «Αστέρα Βουλιαγμένης» στο πρώτο ξενοδοχειακό συγκρότημα με την υπογραφή της “Four Seasons” επί ελληνικού εδάφους.

Συγκεκριμένα, το έργο και οι συντελεστές του τιμήθηκαν με το βραβείο “ENR Award of Merit for 2020” στην κατηγορία Οικιστικών Έργων Φιλοξενίας, στο πλαίσιο των βραβείων Global Best Project Awards που διοργανώνονται κάθε χρόνο από το κορυφαίο στον χώρο των κατασκευών αμερικανικό περιοδικό Engineering News-Record (ENR).

Για την υλοποίηση του έργου, η ΑΚΤΩΡ συνεργάστηκε με μια πολυπληθή ομάδα κορυφαίων στο είδος τους μελετητών και συμβούλων όλων των ειδικοτήτων παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων τα Meyer Davis Studio (interior design) και Martin Brudnizki Design Studio (χώροι εστίασης), την Ελληνική Μελετητική (στατική μελέτη), την Aeter (αρχιτεκτονική μελέτη), την LDK Engineering Consultants (H/M μελέτη), τις EDSA και Doxiadis+ (αρχιτεκτονική τοπίου), καθώς και τις εταιρείες EMD-HIDI Group (low voltage systems) και Humble Arnold Associates (kitchen design consultancy). Project Manager του Έργου ήταν η εταιρεία Hill International.

Πρόκειται για τα πλέον αναγνωρισμένα και υψηλού κύρους βραβεία του κατασκευαστικού κλάδου, τα οποία πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, προκειμένου «να αναγνωρίσουν και να επιβραβεύσουν τις ομάδες έργου που βρίσκονται πίσω από εξαιρετικές προσπάθειες μελέτης και κατασκευής που ολοκληρώθηκαν εντός του προηγούμενου έτους». Η ανάδειξη των νικητών γίνεται από ανεξάρτητη επιτροπή αναγνωρισμένων επαγγελματιών του χώρου με πολύχρονη, σφαιρική και διεθνή γνώση και εμπειρία πάνω στα έργα.

Υπενθυμίζεται πως το έργο της καθολικής ανακαίνισης του ιστορικού ξενοδοχειακού συγκροτήματος αφορούσε στη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση των δύο κεντρικών ξενοδοχειακών μονάδων «ΑΡΙΩΝ» και «ΝΑΥΣΙΚΑ», μιας ανάπτυξης 75 στρεμμάτων με συνολικά 303 δωμάτια και 58 πολυτελή bungalows, καθώς και την ανάπλαση των χώρων πρασίνου, με γνώμονα τη διασφάλιση της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης της πευκόφυτης χερσονήσου της περιοχής Λαιμός της Βουλιαγμένης, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας.



Όπως υπογραμμίζεται από τους διοργανωτές, «η ομάδα του έργου εργάστηκε για τη διατήρηση των ιστορικών στοιχείων του ξενοδοχείου, με την ταυτόχρονη αναβάθμιση των υπολοίπων εγκαταστάσεων», ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται επίσης και στις πολυάριθμες εκπαιδεύσεις Υγείας και Ασφάλειας που πραγματοποιήθηκαν, «συντελώντας στην παράδοση του έργου χωρίς κανένα σοβαρό περιστατικό κατά τη διάρκεια των περισσότερων από 2 εκατομμυρίων ωρών εργασίας που χρειάστηκαν για την ολοκλήρωσή του».

Σημειώνεται πως στα φετινά βραβεία, η επιτροπή ξεχώρισε συνολικά 30 έργα από 21 διαφορετικές χώρες τα οποία διακρίθηκαν «ως εξαιρετικά παραδείγματα των ρίσκων, των ανταμοιβών, αλλά και των δυσκολιών που αντιμετωπίζονται, κατά τη μελέτη και την κατασκευή έργων διεθνούς βεληνεκούς».