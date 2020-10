Διάκριση για την Εdenred στα HR Awards 2020

Ελαβε bronze βραβείο στην κατηγορία Most Innovative Use of Technology in HR για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του μοντέλου εργασίας της και τις δράσεις που υλοποιεί για τους ανθρώπους της.