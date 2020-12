Eurobank: Ο Ανδρέας Αθανασόπουλος αναλαμβάνει Chief Transformation Officer

Εχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τον οικονομικό μετασχηματισμό και την εξυγίανση του ισολογισμού της, η Eurobank ανοίγει τον κύκλο του επιχειρησιακού της μετασχηματισμού, σχεδιάζοντας την τράπεζα του μέλλοντος, σημειώνει ο όμιλος σε ανακοίνωσή του. Ο μετασχηματισμός της Τράπεζας θα επιφέρει σημαντική θετική επίδραση τόσο στους δείκτες της πελατειακής εμπειρίας όσο και στους δείκτες της δυναμικής αλλαγής και προσαρμοστικότητας της Τράπεζας στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Στο πλαίσιο αυτό, o Ανδρέας Αθανασόπουλος ορίζεται ως Group Chief Transformation Officer (CTO) της Τράπεζας, με ευθύνη συντονισμού του παραπάνω στρατηγικού σχεδιασμού. Στον κ. Αθανασόπουλο θα υπάγονται και οι Γενικές Διευθύνσεις Retail Banking και Digital Banking.

Επίσης, ο κ. Αθανασόπουλος αναμένεται να ορισθεί Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Τράπεζας καθώς και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Holdings, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής εγκριτικής διαδικασίας των αρμόδιων οργάνων για την οποία θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό με επόμενη ανακοίνωση.

Ο κ. Αθανασόπουλος διαθέτει εκτενή εμπειρία πλέον των 20 ετών στον τραπεζικό και τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο. Από το 2018 έως σήμερα, διατέλεσε Group Chief Customer Officer and CEO financial services της DixonsCarphone, θέση υψηλής ευθύνης, στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου στο Λονδίνο.

Από το 2013 έως το 2018, ήταν CEO του ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΥ – DixonsCarphone Ελλάδας, όπου υλοποίησε έναν εξαιρετικά επιτυχημένο μετασχηματισμό της λειτουργίας της εταιρείας που την έφερε από ζημιές πολλών εκατομμυρίων σε σημαντική κερδοφορία, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα εξαιρετικά αποτελέσματα στην ικανοποίηση πελατών. Το διάστημα 2008-2013, διατέλεσε Γενικός Διευθυντής Retail Banking στην Εθνική Τράπεζα, ενώ από το 2003 έως το 2008, είχε διατελέσει Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στη Eurobank, στη Γενική Διεύθυνση Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην επέκταση του λειτουργικού μοντέλου της Τράπεζας σε επίπεδο Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο κ. Αθανασόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Πάτρας, MSc in Statistics and Operational Research από το Πανεπιστήμιο του Essex, PhD in Industrial and Business Studies από το πανεπιστήμιο του Warwick, και Post-Doc in Decisions Sciences από το London Business School, ενώ έχει πολλαπλές βραβεύσεις από εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και επιχειρηματικούς φορείς.