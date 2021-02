Καντώρος: Μοχλός για πιο λειτουργικό σύστημα υγείας η τεχνητή νοημοσύνη

Στο ιδιαίτερα σημαντικό Συνέδριο που οργάνωσε στις 29 Ιανουαρίου ο Economist, με θέμα «Artificial Intelligence at the Dawn of 2021: Thinking outside the box», συμμετείχε ως συνομιλητής σε πάνελ ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της Interamerican, ειδικότερα για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της Υγείας («Artificial Intelligence in Health»). Στο πάνελ, στο οποίο συμμετείχαν ακόμη ο Γιάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και ο Bart De Witte, founder (HIPPO AI Foundation, Digital Health Academy, Medical AI), συζητήθηκαν οι εφαρμογές και οι νέες θεραπείες που υπόσχεται η τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, οι συνομιλητές τοποθετήθηκαν για την αξιοπιστία των λύσεων Artificial Intelligence.

H Υγεία, τόσο ασφαλιστικά όσο και σε υπηρεσίες, αποτελεί «κορμό» των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της Interamerican, με προφανές και το ενδιαφέρον της εταιρείας για την ψηφιακή καινοτομία, που αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Interamerican αναφέρθηκε στις ασφαλιστικές διαστάσεις της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και το συνεπαγόμενο κόστος από τη χρήση, τονίζοντας πως σε κάθε περίπτωση, ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει καθοριστικός στη σχέση με τον ασθενή και τη διαχείρισή του. Άλλωστε, όπως τόνισε ο κ. Καντώρος, η προτίμηση επιλογής του κοινού στο δίλημμα της επεμβατικής αντιμετώπισης σοβαρής ασθένειας από μια αυτοματοποιημένη ρομποτική ομάδα που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη ή από μια πολύ έμπειρη ομάδα χειρουργών, κλίνει συντριπτικά υπέρ της δεύτερης λύσης.

«Αναμφίβολα, από ασφαλιστική άποψη, κάθε προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και της αποτελεσματικής ιατρικής περίθαλψης αποτελεί ένα ευπρόσδεκτο βήμα. Είναι βέβαιο ότι η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να περιορίσει και τα λάθη που προκαλούν δυσανάλογη αύξηση του κόστους. Αυτό στο οποίο πιστεύω ότι μπορεί να συμβάλει δυναμικά η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι ο σχεδιασμός ενός καλύτερου συστήματος υγείας, ώστε να παρέχεται πρόσβαση στη φροντίδα της υγείας σε περισσότερο κόσμο με ταυτόχρονη μείωση του κόστους των υπηρεσιών» επεσήμανε ο ομιλητής. Όπως εξήγησε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων, την ορθή διάγνωση και τη βελτίωση των λειτουργιών σε νοσηλευτήρια και διαγνωστικά κέντρα, συμβάλλοντας ιδιαίτερα και στην έρευνα για νέα φάρμακα και θεραπείες.

Ο επικεφαλής της Interamerican υπογράμμισε πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δώσει λύσεις για τη δημιουργία και ενίσχυση ενός βελτιωμένου συστήματος ειδικότερα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. «Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι εφαρμογές σε κινητό τηλέφωνο για αυτοδιάγνωση και σωστά βήματα πρώτης εκτίμησης και ερμηνείας των συμπτωμάτων. Αν τα συμπτώματα είναι ανησυχητικά, ακολουθεί επικοινωνία με γιατρό μέσω μιας εφαρμογής τύπου τηλεϊατρικής και αν χρειαστεί, η επόμενη κίνηση είναι το ραντεβού σε ένα κέντρο υγείας - εν προκειμένω στην εταιρεία μας, σε ένα από τα ιδιόκτητα πολυϊατρεία. Είναι διαδικασία που εφαρμόζουμε, ήδη, πιλοτικά στην Interamerican» είπε ο κ. Καντώρος, συμπληρώνοντας ότι αυτός είναι ένας τρόπος αποσυμφόρησης των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων, αλλά και ελέγχου του κόστους από περιττές δαπάνες.

Όσον αφορά στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο ασφαλισιμότητας, δεδομένου ότι «οι ασφαλιστές επιθυμούν να ασφαλίζουν άτομα χαμηλού κινδύνου και όχι υψηλού» -όπως παρατήρησε ο John Andrews, consultant editor του Economist και συντονιστής της συζήτησης- o Διευθύνων Σύμβουλος της Interamerican πήρε θέση: «Σίγουρα, είναι ένα μεγάλο θέμα η χρήση των δεδομένων. Η σωστή ιατρική περίθαλψη είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι, αποφεύγοντας ακρότητες διαχείρισης των δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, χρειαζόμαστε το μέτρο χρήσης, ώστε να είμαστε πιο ακριβείς και να παρέχουμε έτσι περισσότερες και πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες» κατέληξε ο Γιάννης Καντώρος.

Σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη αγγίζει πολλαπλά την ασφαλιστική αγορά - και όχι μόνο στην ασφάλιση της υγείας. Σε διεθνές επίπεδο, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν εισαγάγει εφαρμογές τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και robotic process automation (RPA) στους τομείς ανίχνευσης της απάτης, στη δημιουργία chatbot για την εξυπηρέτηση των πελατών, στην πρόβλεψη και τον περιορισμό του αναλαμβανόμενου κινδύνου, στη διεκπεραίωση αξιώσεων αποζημίωσης και στον αυτοματισμό γραφειοκρατικών διαδικασιών.