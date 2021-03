Estée Lauder Hellas: Ωθηση σε τζίρο και κέρδη από e-shop και μέτρα

Την ανθεκτικότητά της σε δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον επιβεβαίωσε η Estée Lauder Ηellas, joint venture του ομίλου Σαράντη με τον αμερικανικό όμιλο, η οποία χάρη στις διαδικτυακές πωλήσεις κατάφερε να ενισχύσει τον κύκλο εργασιών της και να διπλασιάσει τα κέρδη της εν μέσω πανδημίας.

Στην οικονομική χρήση με αφετηρία την 1η Ιουλίου του 2019 και μέχρι 30 Ιουνίου του 2020, μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας, εμφάνισε πωλήσεις ύψους 89,072 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 6,05%, με κέρδη μετά φόρων 6,5889 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 104,3%. Μάλιστα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στη γενική συνέλευση από τα κέρδη της χρήσης ποσό 475.603,18 ευρώ να δοθεί στα μέλη του και μέρισμα 5 εκατ. ευρώ να δοθεί στους μετόχους.

Η εταιρεία, που απασχολεί 850 εργαζόμενους, δραστηριοποιείται στον τομέα εισαγωγής και εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων, καλλυντικών, αρωμάτων και ειδών προσωπικής φροντίδας και εν μέσω πανδημίας εστίασε τη στρατηγική της στη διάθεση προϊόντων υψηλής ζήτησης διατηρώντας σταθερή οικονομική θέση και ισορροπημένη διαχείριση εξόδων και κόστους. Στην τρέχουσα οικονομική χρήση επικεντρώνεται στη διατήρηση της θετικής δυναμικής των πωλήσεων, περαιτέρω υποστήριξη του online καναλιού και κερδοφόρα ανάπτυξη.

Στην οικονομική χρήση που έκλεισε τον περασμένο Ιούνιο τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 9,5 εκατ. ευρώ έναντι 5,12 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν της αύξησης των πωλήσεων και της βελτιστοποίησης της διαχείρισης των εξόδων η κερδοφορία επηρεάστηκε και από την υιοθέτηση των κρατικών μέτρων στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Σε επίπεδο αποθεμάτων, αυτά ανήλθαν σε 10,312 εκατ. ευρώ έναντι 7,965 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση και αποτελούν το 18,7% του ενεργητικού της εταιρείας. Οι εμπορικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 30,588 εκατ. ευρώ έναντι 34,976 εκατ. ευρώ το περασμένο έτος ενώ οι εμπορικές απαιτήσεις ανήλθαν σε 35,034 εκατ. ευρώ έναντι 29,611 εκατ. ευρώ αντίστοιχα λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών και των μέτρων που αποφασίστηκαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, όπως σημειώνει η διοίκηση της εταιρείας, που υπενθυμίζει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.3.2020 με την οποία θεσπίστηκε αναστολή πληρωμής των επιταγών κατά 75 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στις 30.6.2020 ανέρχονταν σε 15,514 εκατ. ευρώ έναντι 10,925 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης ενώ οι προσθήκες παγίων ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 1,009 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως αγορές επίπλων και εξοπλισμού για τα υποκαταστήματα και άλλα σημεία πώλησης της εταιρείας.

Αναφορικά με την εταιρική σχέση με τον όμιλο Σαράντη (για τον οποίο τα έσοδα από την Estée Lauder JV ανήλθαν σε 12,06 εκατ. ευρώ στη χρήση 2019, αυξημένα κατά 27,72%) υπενθυμίζεται ότι έχει επεκταθεί η συμφωνία με την Estée Lauder Companies Inc. για την ELCA Cosmetics Ltd (ELCA), κοινοπραξία που δημιουργήθηκε το 2001 με 49% συμμετοχή από τον όμιλο Σαράντη και 51% από την The Estee Lauder Companies Inc., η οποία με έδρα στην Κύπρο ελέγχει κατά 100% τις θυγατρικές Estée Lauder Hellas S.A., Estée Lauder Bulgaria Eood και Estée Lauder Romania Srl.

O όμιλος Σαράντη και η Estée Lauder τροποποίησαν τη συμφωνία μετόχων (Shareholding Agreement) που διέπει την ELCA επεκτείνοντας τη διάρκειά της από τις 30 Ιουνίου 2021 στις 30 Ιουνίου 2028, συμπεριλαμβάνοντας στην περιοχή ελέγχου της και τη Μολδαβία. Βάσει του νέου συμφωνητικού, η Estée Lauder θα έχει το δικαίωμα να αυξήσει το ποσοστό της στην ELCA έως 100%, εξαγοράζοντας δηλαδή τις μετοχές του ομίλου Σαράντη σταδιακά στις επόμενες οικονομικές χρήσεις και αυξάνοντας το ποσοστό της κατά τις ημερομηνίες 30 Ιουνίου 2021, 30 Ιουνίου 2024 και 30 Ιουνίου 2027, κατά 9%, 25% και 15% αντίστοιχα.