Επιταχύνουν οι επενδύσεις για τις οπτικές ίνες

Επενδυτικά πλάνα που πρωταγωνιστούν οι οπτικές ίνες υλοποιούν για το επόμενο διάστημα οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες οι οποίες στοχεύουν να παρέχουν στους συνδρομητές τους αυξημένες ταχύτητες στο internet στο σπίτι ή την επιχείρησή τους.

Εκτιμάται ότι στο τέλος του 2021 περισσότερα από 1 εκατ. νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ελλάδα θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν σύνδεση μέσω οπτικής ίνας από τις επενδύσεις και των τριών τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, πρόβλεψη που για το 2022 φαίνεται να ξεπερνά το 1,6 εκατ. με βάση τα νέα επενδυτικά πλάνα που ανακοινώθηκαν.

Η εικόνα αναμένεται να αλλάξει και με το έργο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ύψους 870 εκατ. ευρώ, Ultra Fast Broadband (UFBB), το οποίο αφορά στην κατασκευή δικτύων οπτικών ινών στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

Σκοπός του έργου, ο διαγωνισμός του οποίου είναι σε εξέλιξη, προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ με τον ΦΠΑ, είναι να καλυφθούν με δίκτυα οπτικών ινών οι περιοχές που έχουν μείνει εκτός του σχεδιασμού των παρόχων, λόγω περιορισμένου εμπορικού ενδιαφέροντος. Το έργο έχει εξασφαλισμένη δημόσια χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ, και αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία άνω των 810.000 συνδέσεων με ταχύτητα τουλάχιστον 100 Μbps.

Ο OΤΕ

Ο OΤΕ ανακοίνωσε μέσω του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Μ. Τσαμάζ ότι στοχεύει να συνδέσει ένα 1 εκατομμύριο νοικοκυριά με οπτική ίνα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια υλοποιώντας το πλάνο επενδύσεων που ετησίως αγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ.

Η ανάπτυξη οπτικής ίνας στο σπίτι αποτελεί προτεραιότητα για τον ΟΤΕ καθώς όσο προχωρούν οι υποδομές ενισχύεται και η ζήτηση. Μέχρι στιγμής ο OΤΕ έχει ήδη ενεργοποιήσει 25 χιλιάδες Fiber To The Home συνδέσεις αγγίζοντας το 8% των νοικοκυριών που έχουν την δυνατότητα να πάρουν την σχετική υπηρεσία (η διαθεσιμότητα έχει φτάσει τα 340.000 νοικοκυριά). Μάλιστα εκτιμά ότι στα επόμενα 2-3 χρόνια από 8% των νοικοκυριών που έχει ενεργοποιήσει σήμερα σύνδεση FTTH, το ποσοστό θα φτάσει το 30% συνολικά.

OΤΕ - Ταμείο Ανάκαμψης

Ιδιαίτερα αισιόδοξη για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021 είναι η διοίκηση του ΟΤΕ βασισμένη στην επαναλειτουργία της οικονομίας αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης που αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο στην βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου. Μάλιστα βλέπουν βελτίωση όχι μόνο άμεσα με την ανάληψη δημοσίων έργων αλλά και έμμεσα από δράσεις και ευκαιρίες για καταναλωτές και επιχειρήσεις που θα οδηγήσουν σε αύξηση της ζήτησης για τις υπηρεσίες του OΤΕ.

Όπως υποστήριξε ο κ. Τσαμάζ στο Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνονται πολλά projects για ψηφιακό μετασχηματισμό που μπορούν να διεκδικήσουν, ενώ διευκρίνισε ότι ο OΤΕ έχει «δυνατή παρουσία σε τομείς όπως το 5G και fiber, που είναι βασικές προτεραιότητες του προγράμματος».

Η Vodafone

Η Vodafone από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι θα κατασκευάσει άλλες 150.000 νέες γραμμές FTTH στην επόμενη τριετία. Όπως ανακοίνωσε από το Φόρουμ των Δελφών ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Χάρης Μπρουμίδης «στο πλαίσιο του νέου μας επενδυτικού προγράμματος, κατασκευάζουμε άλλες 150.000 νέες γραμμές Fiber to the Home (FTTH) στην επόμενη τριετία». Αυτό γίνεται εφικτό μέσα από την μετατροπή των δικτύων Fiber to the Cabinet (FTTC), δηλαδή των δικτύων οπτικών ινών που τερματίζουν στην υπαίθρια καμπίνα, σε FTTH.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι η Vodafone Ελλάδας προχωρά στην επέκταση των FTTH δικτύων της και στον λεγόμενο, εσωτερικό τους δακτύλιο.

Η θυγατρική του βρετανικού τηλεπικοινωνιακού ομίλου έχει επενδύσει 1,5 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία και στην επόμενη πενταετία σχεδιάζει να επενδύσει το ποσό των 600 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του επενδυτικού πλάνου της Vodafone ολοκληρώθηκαν οι γεωτεχνικές μελέτες και ξεκίνησε η κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδίου της εταιρείας στο Αιγαίο, το οποίο σε συνδυασμό με το δεύτερο υποθαλάσσιο καλώδιο που σχεδιάζεται στο Ιόνιο, θα φέρει νέες τεχνολογικές δυνατότητες, σε σχεδόν 1 εκατ. κατοίκους. Πρόκειται για ένα έργο, ύψους 40 εκατ. ευρώ, που θα συνδέσει αφ’ ενός την Αττική με νησιά των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων και την Κρήτη και αφ’ ετέρου την Κέρκυρα με την ηπειρωτική χώρα.

Ο κ. Μπρουμίδης αναφέρθηκε και στις προοπτικές του Ταμείου Ανάκαμψης και των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού που περιλαμβάνονται σε αυτό, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μία μοναδική ευκαιρία προκειμένου να αναδειχθούν εφαρμογές που σχεδιάζονταν για χρόνια και τώρα υπάρχει πραγματική ανάγκη για αυτές.

Η Wind

Η Wind από την πλευρά της δεν ανακοινώνει ξεχωριστά νούμερα για τις συνδέσεις Fiber to the Home και Fiber to the Curve( μέχρι την καμπίνα). Σύμφωνα με πληροφορίες το σύνολο των σπιτιών και των επιχειρήσεων που έχουν την δυνατότητα FFTX (δηλαδή και των δύο παραπάνω) φτάνει τις 300.000.

Την ιδιαίτερη σημασία του Ταμείου Ανάκαμψης για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Wind Hellas, Νάσος Ζαρκαλής στο Φόρουμ των Δελφών.

«Οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές είναι εξαιρετικά σημαντικές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στο κομμάτι της κινητής η Ελλάδα είναι σε εξαιρετικό σημείο. Περισσότερη δουλειά πρέπει να γίνει στη σταθερή για να καλυφθεί το κενό που χωρίζει την Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Πρέπει να επιταχυνθούν οι επενδύσεις σε οπτικές ίνες μέχρι το τελευταίο σπίτι της χώρας», σημείωσε ο κ. Ζαρκαλής συμπληρώνοντας ότι το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να αυξήσει τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση πιο γρήγορων συνδέσεων.

Η Inalan

Όμως στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εμφάνιση του και ένας νέος πάροχος, η Inalan, η οποία δημιουργεί το δικό της δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι. Για τη δημιουργία αυτού του νέου δικτύου, η Inalan σκάβει κανονικά τους δρόμους στις περιοχές που καλύπτει με το δίκτυο της να διευρύνεται διαρκώς.

Η Inalan είναι μία διαφορετική περίπτωση καθώς αναπτύσσει μόνη το δίκτυο της και παρέχει συνδέσεις FTTH μόνο στους πελάτες της. Το δίκτυο της εταιρείας στην Αθήνα καλύπτει περιοχές στους δήμους Νέας Ιωνίας, Μεταμόρφωσης, Γαλατσίου, Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου στην Αττική, ενώ στη Θεσσαλονίκη είναι σε τμήματα των περιοχών Ευκαρπία, Σταυρούπολη, Πολίχνη και Αμπελόκηποι.