Intertech: Έναρξη συνεργασίας με την Yeastar Information Technology Co.

Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ υλοποιώντας το επιχειρησιακό της σχέδιο που έχει ήδη κοινοποιήσει (την 28η Απριλίου 2021) μέσω των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020, διευρύνει τις προσφερόμενες λύσεις επικοινωνίας και ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία Yeastar Information Technolgy Co.,Ltd,

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Yeastar λειτουργεί στην παγκόσμια αγορά από το 2006 παρέχοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες σε περισσότερους από 200.000 πελάτες σε περισσότερες από 100 χώρες μέσω του δικτύου των διανομέων που διαθέτει.

Η Yeastar προσφέρει συστήματα PBX (On Premise PBX και Cloud) καθώς και εφαρμογές ολοκληρωμένης και ενοποιημένης επικοινωνίας για PCs και κινητές συσκευές.

Οι λύσεις Yeastar ενσωματώνουν την ποιότητα, την ευκολία στη χρήση και τη λογική σχέση κόστους – οφέλους για την επιχείρηση ενώ παράλληλα είναι συμβατές με IP συσκευές διαφόρων κατασκευαστών και με παρόχους υπηρεσιών VOIP ή διακομιστών SIP.

Η εταιρεία Yeastar έχει επανειλημμένα βραβευθεί (TMCnet Remote Work 2021 Pioneer Award, Funkchau ReaderΆs Choice ICT Product of the Year 2020 – Cloud Phone Systems of the Year & Phone Systems for Large Companies) καθώς επί 15 έτη δεν παύει να καινοτομεί και να προσφέρει ευέλικτες και λειτουργικές λύσεις επικοινωνίας.