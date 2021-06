Costamare: Πού διέθεσε τα κεφάλαια 100 εκατ. ευρώ από την έκδοση ομολόγου

Το ποσό των €85,6 εκατ. διατέθηκε για την αγορά των μετοχών των πλοιοκτητριών εταιρειών Adele Shipping Co., Bastian Shipping Co. και Cadence Shipping Co.