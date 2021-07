Costamare: Μεταβίβαση πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έναντι $14,8 εκατ.

H Εταιρεία «COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC» ανακοινώνει ότι την 2α Ιουλίου 2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της πλοιοκτήτριας εταιρείας Carran Shipping Co., ιδιοκτήτριας του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Michigan», το οποίο φέρει σημαία Μάλτας, κατασκευάσθηκε το 2008 και έχει χωρητικότητα 1.300 TEU, από την εταιρεία «Costamare Inc.» στην Εταιρεία, στο πλαίσιο της διάθεσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 12.5.2021 Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού €100.000.000 διάρκειας 5 ετών, οι ομολογίες του οποίου έχουν εισαχθεί και τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σημειώνεται ότι οι μετοχές της πλοιοκτήτριας εταιρείας Carran Shipping Co., 100% θυγατρικής της Costamare Inc., αποκτήθηκαν από την Εταιρεία έναντι τιμήματος $14,804 εκατ., το οποίο προέκυψε από την αποτίμηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Carran Shipping Co. κατά την 31η Μαΐου 2021, κατόπιν εντολής της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του Κοινού Ομολογιακού Δανείου και τα προβλεπόμενα στο από 12.5.2021 Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, και αποτυπώνεται στην από 24.6.2021 Έκθεση Αποτίμησης της «KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε».

Ειδικότερα, για την αγορά των μετοχών της Carran Shipping Co., η Εταιρεία διέθεσε σύμφωνα με τον όρο 2.1(ii) του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, το ισόποσο σε δολάρια των €9,8 εκατ. ($11,957 εκατ.) και κατέβαλε το υπόλοιπο τίμημα εξ ιδίων κεφαλαίων.

Η Έκθεση Αποτίμησης θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας costamare.cy.