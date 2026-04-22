Ποια αμοιβαία κεφάλαια γεμίζουν τώρα τις τσέπες των μεριδιούχων

Ισχυρή άνοδο συνεχίζει να καταγράφει το πρώτο φετινό τετράμηνο η εγχώρια αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, κόντρα στο περιβάλλον αβεβαιότητας που έχουν προκαλέσει οι πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή. Η συνεχιζόμενη εισροή «φρέσκου χρήματος» στην αγορά, οι θετικές αποδόσεις προς όφελος των μεριδιούχων και η διάθεση των επενδυτών να αναλάβουν επιπλέον ρίσκο αποτελούν τα βασικότερα χαρακτηριστικά των πρώτων μηνών του 2026. Συγκεκριμένα:

, φρέσκο χρήμα που υπερβαίνει ελαφρά το 1 δισ. ευρώ έχει εισρεύσει στην εγχώρια αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων. Μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι πως το 2026 οι κεφαλαιακές εισροές δεν περιορίζονται κατά κύριο λόγο στα Ομολογιακά Α/Κ συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας (Target Maturity), αλλά διαχέονται και σε κατηγορίες Α/Κ που συνοδεύονται από υψηλότερο ρίσκο (προφανώς και μεγαλύτερη προσδοκώμενη απόδοση). Ειδικότερα, οι καθαρές εισροές στα Target Maturity διαμορφώθηκαν στο καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 391 εκατ. ευρώ , ωστόσο προστέθηκαν 231 εκατ. σε σύνθετα Α/Κ, 158 εκατ. σε μετοχικά εξωτερικού, 150 εκατ. σε μικτά, 67 εκατ. σε μετοχικά Ελλάδας και 52 εκατ. ευρώ σε Funds of Funds.

Οι καταλύτες

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, τρεις είναι οι σπουδαιότεροι λόγοι, εξαιτίας των οποίων η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων έχει κινηθεί έντονα ανοδικά κατά τα τελευταία χρόνια. Ο πρώτος αφορά τη θετική πορεία του ΑΕΠ, η οποία δημιουργεί νέο χρήμα στην οικονομία. Υπολογίζεται ότι από το 2019 έως σήμερα γύρω ή πάνω από δέκα δισ. ευρώ τον χρόνο κατευθύνονται σε χρηματοοικονομικά προϊόντα. Ένα ποσοστό αυτών ενισχύει τις τραπεζικές καταθέσεις και ένα σημαντικό τμήμα από τα υπόλοιπα χρήματα κατευθύνεται στον χώρο των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ο δεύτερος λόγος που εξηγεί τη στροφή των αποταμιευτών προς τα αμοιβαία κεφάλαια είναι τα οριακά καταθετικά επιτόκια που προσφέρουν οι τράπεζες, με αποτέλεσμα πολλοί αποταμιευτές να αναζητούν εναλλακτικές τοποθετήσεις υψηλότερης προσδοκώμενης απόδοσης.

Και ο τρίτος λόγος είναι οι θετικές αποδόσεις που έχουν αποφέρει κατά τα τελευταία χρόνια οι κεφαλαιαγορές (και κατά συνέπεια τα Α/Κ στους μεριδιούχους τους), με τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία (assets) να υπεραποδίδουν.

Target Maturity

Σήμερα υπάρχουν ογδόντα ενεργά Α/Κ τύπου Target Maturity, το συνολικό ενεργητικό των οποίων στις 16 Απριλίου ανερχόταν σε 9,16 δισ. ευρώ.

Αυτή την περίοδο διατίθενται μέσω των τραπεζικών δικτύων, τα εξής νέα αμοιβαία κεφάλαια της συγκεκριμένης κατηγορίας: α) Το ΔΗΛΟΣ Extra Income 36months VII, τριετούς διάρκειας, διαθέσιμο έως 30/04/2026, β) το Eurobank DIS (LF) Target Maturity II Bond Fund, τριετούς διάρκειας, διαθέσιμο έως 18/05/2026 και γ) το Alpha (LUX) Target Maturity III 2031 Bond Fund πενταετούς διάρκειας, διαθέσιμο έως 22/05/2026.

Αποδόσεις

Οι φετινές αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων συνεχίζουν μέχρι τώρα να κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρά τις πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή.

Για παράδειγμα, στα Μικτά Α/Κ ενδεικτικές είναι οι αποδόσεις των Alpha Ελληνικό Institutional (+6,52%), 3Κ A/K Μικτό-Κατηγορία Mεριδίων (Θ) (+6,16%), Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού (+5,96%), Alpha Ελληνικό Μικτό Classic (+5,91%), κ.λπ.

Στα Μετοχικά Εσωτερικού αναφέρονται για παράδειγμα οι αποδόσεις των 20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 (+12,33%), Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού (+11,93%), Interamerican Ι Δυναμικό (+11,42%), NN Hellas Κατηγορία Μεριδίων (Θ) (11,12%), κ.λπ.

Στα Μετοχικά Διεθνή το Α/Κ της 3Κ σημειώνει κέρδη 14,5% από την αρχή του χρόνου.

Στα Μετοχικά Αναπτυγμένων Αγορών, παρατίθενται ενδεικτικά οι αποδόσεις των

Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities (R) (+9,27%), Athos Discovery Κατηγορία B (+8,49%), Alpha Global Blue Chips Μετοχικό Institutional (+5,60%), κ.λπ.

Στα Μικτά Fund of Funds χαρακτηριστικές είναι οι αποδόσεις των Optima Global Selection (R) (+4,69%), Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global (+3,64%), Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global (3,45%), κ.λπ.