Με δυο ταχύτητες οι διαγωνισμοί για τη ΛΑΡΚΟ

Σε διαφορετικούς χρόνους κινούνται οι προθεσμίες για την υποβολή των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών από τους επιλεγέντες επενδυτές στους δύο διαγωνισμούς που «τρέχουν» παράλληλα για τη ΛΑΡΚΟ.

Για τον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ, που αφορά στη μακροχρόνια μίσθωση του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ, στη Λάρυμνα, των μεταλλείων στη Λάρυμνα και το Λούτσι, καθώς και μεταλλευτικών δικαιωμάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας του ελληνικού δημοσίου, οι προσφορές, σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, θα υποβληθούν στα μέσα Οκτωβρίου.

Αντίθετα, στο διαγωνισμό του Ειδικού Διαχειριστή, για την πώληση των μεταλλείων, Ευβοίας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας (Άγιος Ιωάννης) και Καστοριάς, των αποθεμάτων μεταλλευμάτων, αγροτεμαχίων στην περιοχή του μεταλλείου Λάρυμνας, στον Άγιο Ιωάννη, στη Λιάβδα Λάρυμνας και στην Εύβοια, καθώς και του κινητού και άλλου εξοπλισμού, οι προσφορές θα υποβληθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ενδεχομένως, ο προγραμματισμός αυτός εξυπηρετεί την απόφαση να προκύψει ένας τελικά πλειοδότης για τη ΛΑΡΚΟ. Πρώτα, θα αξιολογηθούν οι προσφορές για την πώληση των στοιχείων της βιομηχανίας και η ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή, για να ακολουθήσει η ίδια διαδικασία και για τη μίσθωση. Αφού ολοκληρωθεί αυτό το βήμα θα πάμε στο τελικό, να ζητηθεί από τους δύο αναδόχους των ισάριθμων διαγωνισμών (ή μπορεί να είναι και κοινός) να υποβάλουν και μία νέα, ενιαία προσφορά για το πακέτο, πλέον, της μίσθωσης και πώλησης, ώστε να περιέλθει τελικά σε έναν επενδυτή.

Ήδη, το ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με πληροφορίες, ενέκρινε και έχει έτοιμα όλα τα συμβατικά κείμενα που θα κληθεί να υπογράψει ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί από τον δικό του διαγωνισμό. Ανάλογα κινείται και ο Ειδικός Διαχειριστής.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη ορισμένες κρίσιμες εκκρεμότητες που πρέπει να διευθετηθούν για την ολοκλήρωση των δύο διαγωνισμών. Καταρχήν, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν έχουν εκδώσει τη νέα ΑΕΠΟ για τους περιβαλλοντικούς όρους που θα διέπουν τη λειτουργία του συγκροτήματος, με τον φάκελο να έχει υποβληθεί από τον περασμένο Μάρτιο. Η ΑΕΠΟ είναι αυτή που θα υποδείξει σημαντικές, εκτεταμένες και δαπανηρές αντιρρυπαντικές επενδύσεις από τον πλειοδότη. Συνεπώς, είναι μία παράμετρος που θα ληφθεί υπόψη από τους υποψήφιους επενδυτές για το τίμημα που θα προσφέρουν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ζητήθηκε από την πλευρά τους, κατά τη διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποίησαν μέσω του VDR, αλλά και ύστερα από τις επισκέψεις στους χώρους της ΛΑΡΚΟ, να υπάρχει χρόνος προσαρμογής του βιομηχανικού συγκροτήματος ώστε να γίνει φιλικό προς το περιβάλλον, γι’ αυτό και δεν αποκλείεται να απαιτηθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση από το ΥΠΕΝ.

Οι έξι επιλεγέντες επενδυτές για τη ΛΑΡΚΟ είναι: η Mytilineos, η κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AD Holdings AG, η Solway Investment Group Ltd, η Commodity & Mining Insight Ireland Ltd, η Tharisa PLC, και η Trafigura Group Ltd.

Μέτοχοι στη ΛΑΡΚΟ, είναι, το ΤΑΙΠΕΔ με 55,2%, η Εθνική Τράπεζα με 33,4% και η ΔΕΗ με 11,4%.