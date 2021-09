Q&R: Μηδένισε τη συμμετοχή της η AP.DK. Compu Trading

Η Quality & Reliability AE γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε από τη μέτοχo της εταιρεία AP.DK. COMPU TRADING CO. LTD την 08/09/2021, η εταιρεία AP.DK. COMPU TRADING CO. LTD την 07/09/2021 πραγματοποίησε πώληση 2.415.676 κοινών ονομαστικών μετοχών Quality & Reliability με συνέπεια να επέλθει μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε.

Πιο συγκεκριμένα μετά την προαναφερόμενη διάθεση το ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας AP.DK. COMPU TRADING CO. LTD κατήλθε από το 8,834% στο 0,00%.