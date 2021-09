«Digitalized Company of the Decade» η Interamerican στα BITE 2021

Με βάση τα συνολικά αποτελέσματα των Impact BITE Awards κατά τα 10 χρόνια του πλέον έγκριτου θεσμού επιχειρηματικών βραβείων για το Business IT Excellence, η Interamerican βραβεύθηκε ως «Digitalized Company of the Decade» κατά τη φετινή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε με ελεγχόμενη φυσική παρουσία προσκεκλημένων στο πλαίσιο των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων.

Το κορυφαίο βραβείο για την ασφαλιστική εταιρεία παρέλαβε ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος. Η παρουσία του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη στην εκδήλωση υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία -σε εθνικό επίπεδο- της ανταπόκρισης όλων των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας μας στις προκλήσεις της τεχνολογικής κοσμογονίας της εποχής μας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η βράβευση αυτή αντανακλά τον μεγαλύτερο αριθμό αλλά και το ευρύτερο θεματικό φάσμα και είδος των διακρίσεων, που έχει κατακτήσει από το 2012 έως το 2021 η Interamerican. Με το «Digitalized Company of the Decade» αναγνωρίζεται το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο προσαρμογής του οργανισμού στις επιταγές του ψηφιακού μέλλοντος, που και στην ασφαλιστική βιομηχανία αποτελεί μοχλό για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μέσα από μια συνεχή πορεία εξέλιξης του ψηφιακού μετασχηματισμού της, εδώ και αρκετά χρόνια, η Interamerican περιλαμβάνεται μεταξύ των κορυφαίων της χώρας μας στο επιχειρείν όσον αφορά στην ψηφιακή πρωτοπορία και καινοτομία, έχοντας συγκεντρώσει στον θεσμό των Βραβείων BITE περισσότερα από 40 βραβεία. Οι επενδύσεις της δεκάδων εκατ. ευρώ σε τεχνολογικές υποδομές: προγράμματα, συστήματα και εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας για λειτουργίες και προϊόντα, αλλά και σε ανθρώπινους πόρους σχετικούς με την τεχνολογία και τις νέες τεχνολογικές τάσεις, ακόμη και τη διοίκηση πληροφοριακών πόρων (διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων, κανονιστική συμμόρφωση) υπηρετούν τον σταθερό στόχο να είναι η Interamerican ο «απόλυτος Ψηφιακός Ασφαλιστής» της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Ως κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα χαρακτηρίζει τον ολοκληρωτικό ψηφιακό μετασχηματισμό της Interamerican ο επικεφαλής Γιάννης Καντώρος ο οποίος, μεταξύ άλλων, επεσήμανε κατά την ανακοίνωση της διάκρισης στην εκδήλωση: «Η αναγνώριση αυτή για τον Οργανισμό μας έρχεται ως επιστέγασμα προσπαθειών πολλών ετών. Ωστόσο, είμαστε ακόμη στην αρχή ενός μεγάλου δρόμου. Η ψηφιοποίηση της Interamerican βρίσκεται σε εξέλιξη, θα έλεγα ότι προσπαθούμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από την εποχή και τις απαιτήσεις των πελατών μας. Ο θεσμός των Βραβείων ΒΙΤΕ αποτελεί πηγή έμπνευσης, μέσα από τα καλά παραδείγματα και τις επιτυχίες πολλών οργανισμών και φορέων. Η μεγαλύτερη ψηφιοποίηση της αγοράς μας είναι αυτή που θα αποφέρει και το μεγαλύτερο όφελος τελικά στην οικονομία του τόπου μας, αλλά και σε κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Με συνέργειες και στο πεδίο της τεχνολογίας, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις οικονομίες κλίμακας που απαιτούνται, ώστε να είμαστε πιο επιτυχημένοι και βιώσιμοι».

Tα Impact BITE Awards διοργανώθηκαν για δέκατη συνεχή χρονιά από την Boussias Communications στις 27 Σεπτεμβρίου, υπό την αιγίδα του ΣΕΠΕ και με την τιμητική υποστήριξη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποτελούν τον πιο σημαντικό θεσμό επιβράβευσης της τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα, στον οποίο αναδεικνύονται οι οργανισμοί και επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις ΤΠΕ δημιουργώντας αξία για την επιχείρηση, την οικονομία, την κοινωνία. Μέχρι σήμερα, έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση πάνω από 1.300 έργα από 250 εταιρείες και οργανισμούς όλων των κλάδων. Λόγω του επετειακού χαρακτήρα της φετινής διοργάνωσης, αναδείχθηκαν και τα δύο κορυφαία βραβεία της δεκαετίας, με κριτήριο το σύνολο των βραβείων που κάθε συμμετέχουσα εταιρεία έχει κατακτήσει.