Νέες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα εγκαινίασε η TUV Austria

Η TÜV AUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος οργανισμός επιθεώρησης, πιστοποίησης και τεχνικών ελέγχων στην χώρα μας, εγκαινίασε την Τρίτη 30 Νοεμβρίου το νέο υπερσύγχρονο IT Regional Service Center του TÜV AUSTRIA Group. Η σημαντική αυτή επένδυση στην Ελλάδα, περιλαμβάνει τη λειτουργία ενός καινοτόμου technological hub που θα εξυπηρετεί τις συνολικές ανάγκες του Ομίλου και ανοίγει δεκάδες θέσεις εργασίας εντός του 2022.

Τα εγκαίνια του IT Regional Service Center πραγματοποιήθηκαν από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κο Άδωνι Γεωργιάδη και τον κο Ιωάννη Καλλιά, Διευθύνοντα Σύμβουλο της TÜV AUSTRIA Hellas και Executive Business Director Business Assurance του TÜV AUSTRIA Group. Αξίζει να αναφερθεί ότι το IT Regional Service Center θα προσφέρει σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων το International Service Desk -1st level support, IT Support, με υπηρεσίες σε Αγγλικά και Γερμανικά, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες 2nd level support για International PROGRESS ERP Application, PROGRESS ERP (Java) Developers, SAP BI, SharePoint experts, TAMI experts, κ.ά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TÜV AUSTRIA Hellas, κ. Ιωάννης Καλλιάς χαρακτηριστικά ανέφερε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη για εμάς, η επιλογή της Ελλάδας από το TÜV AUSTRIA Group ως κόμβο σύνδεσης υψηλής τεχνολογίας για την ευρύτερη περιοχή αλλά και για τις ανάγκες υποστήριξης του Ομίλου συνολικά. Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση που αποτελεί το πρώτο βήμα για τον διπλασιασμό της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας στην Ελλάδα τα επόμενα 5 χρόνια, η οποία και θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερες υψηλά αμειβόμενες και αποκλειστικής απασχόλησης θέσεις εργασίας στην υψηλή τεχνολογία, συμβάλλοντας απτά στην τόνωση της απασχόλησης στη χώρα μας και στην ποθούμενη ψηφιοποίηση. Στόχος μας να εξελισσόμαστε και να αναπτυσσόμαστε διαρκώς, τόσο σε χαρτοφυλάκια υπηρεσιών, όσο και στην ποιοτική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού».