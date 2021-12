Κωτσόβολος: Κύπρος, ψηφιακή μέριμνα και... κλίμα πριμοδοτούν τα μεγέθη

Το μεγάλο μερίδιο που απέσπασε στο πρόγραμμα ψηφιακή μέριμνα, τα κλιματιστικά που πούλησε στον καύσωνα, αλλά και το άνοιγμα της κυπριακής αγοράς έδωσαν ώθηση στα μεγέθη της Κωτσόβολος στο α’ εξάμηνο ενώ στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα τα υψηλά αποθέματα δημιουργούν αντίβαρο στις ελλείψεις που παρατηρούνται στην αγορά.

Χαρακτηριστική είναι και η περίοδος της Black Friday, κατά την οποία οι πωλήσεις της αλυσίδας, σύμφωνα με στελέχη της, πλησίασαν τα επίπεδα του 2019, που ήταν χρονιά-ρεκόρ, με ουρές έξω από τα καταστήματα. Κινήθηκαν σαφώς πάνω από τα επίπεδα του 2020, ως αποτέλεσμα και της επένδυσης σε δυναμική καμπάνια, της καλής προετοιμασίας αλλά και του υψηλού αποθέματος προϊόντων που διατηρεί στρατηγικά. Αυτό απέτρεψε και φαινόμενα ελλείψεων, πέραν μεμονωμένων περιπτώσεων λόγω της διαταραχής στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα (σε είδη όπως π.χ. οι παιχνιδομηχανές).

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσίευσε χθες η Currys (πρώην Dixons Carphone) στο α’ εξάμηνο της χρήσης, Μάιος - Οκτώβριος 2021, οι πωλήσεις στην Ελλάδα (Κωτσόβολος) ανήλθαν σε 280 εκατ. στερλίνες (329,35 εκατ. ευρώ, με βάση τρέχουσα ισοτιμία), με αύξηση 15% σε ευρώ και 9% σε βρετανικές λίρες ενώ like for like η αύξηση διαμορφώνεται σε 8%. Πρόκειται κατά βάση για οργανική ανάπτυξη, ενώ περίπου 2% αποδίδεται στην κυπριακή αγορά. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία άνοιξε δύο καταστήματα στην Κύπρο και σχεδιάζει να ανοίξει άλλα δύο τα επόμενα χρόνια.

Σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα οι πωλήσεις είναι αυξημένες κατά 23% ενώ οι διαδικτυακές πωλήσεις αυξήθηκαν +11% και συνεισέφεραν το 8% των εσόδων. Tα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ενισχύθηκαν στα 11 εκατ. στερλίνες, κατά 83%, σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, με το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται σε 3,9% από 2,7% πέρυσι και το EBITDA εμφάνισε αύξηση 44% αντίστοιχα στα 22 εκατ. στερλίνες, με περιθώριο 7,9% έναντι 6,6% στην προηγούμενη χρήση.

Σύμφωνα με το επιτελείο του ελληνικού βραχίονα της Currys η εταιρεία βρέθηκε σε καλή θέση απέναντι στον ανταγωνισμό κερδίζοντας ηγετικό μερίδιο στο πρόγραμμα "ψηφιακή μέριμνα" ενώ προβάδισμα είχε και στις λευκές συσκευές όπου ελέγχει μερίδιο 45% της αγοράς.

Η τηλεφωνία είναι η ναυαρχίδα στον κλάδο συνολικά αποτελώντας και για την Κωτσόβολος ισχυρό τομέα άντλησης εσόδων αλλά θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο αποτέλεσμα συνεισέφεραν οι ισχυρές πωλήσεις κλιματιστικών κατά την περίοδο του καύσωνα.

Οι τάσεις και οι επενδύσεις

Συνεχίζει δε να γράφει θετικές επιδόσεις - παρά την άμβλυνση της ζήτησης αυτή την περίοδο ενόψει της εορταστικής ζήτησης των Χριστουγέννων - αποτελώντας την πιο δυναμική εταιρεία του βρετανικού ομίλου Currys.

Εν τω μεταξύ, η Κωτσόβολος επενδύει σταθερά στο δίκτυό της που αριθμεί 95 καταστήματα συμπεριλαμβανομένων των δύο νέων στην Κύπρο. Στο πρώτο εξάμηνο οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 7 εκατ. στερλίνες από 4 στο αντίστοιχο περινό διάστημα ενώ εγκαινίασε μετά το νέο κατάστημα στο Open River West (μετακίνηση από άλλο μικρότερο κατάστημα εντός του mall) κι ένα κατάστημα νέας γενιάς στην Αγία Παρασκευή. Πρόκειται για το 2ο μεγαλύτερο κατάστημα του δικτύου, σε επιφάνεια 3.300 τ.μ. το οποίο άρχισε τη λειτουργία του λίγες ημέρες πριν την Black Friday.