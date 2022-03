Διπλή Διάκριση για την «The Kompany» στα Influencers Marketing Awards 2022

Η βράβευση αφορά στις κατηγορίες Best Multi-Platform Use for Influencer Marketing για την καμπάνια “Pandora MΕ” της εταιρείας PANDORA και Best COVID-19 Response για την υπηρεσία Drive-through Covid-19 Test του Ομίλου της Ευρωκλινικής.