Η Bewise αναβαθμίζει τις επικοινωνιακές δομές της L’ Oréal

Η BEWISE ανέλαβε να υλοποιήσει το έργο Managed Service τηλεφωνία από τη L’Oréal Hellas, για τη σημαντική βελτίωση των υποδομών της.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η BEWISE προσέφερε μια Private Cisco UC & UCCX Cloud Managed Service λύση, που αφορά τους εργαζόμενους της L’Oréal και την καθημερινή τους επικοινωνία. Μέσω των Cisco Unified Communication υπηρεσίες, οι εργαζόμενοι, από όπου και εάν βρίσκονται, γίνονται hosted σε ένα Datacenter της BEWISE και εκτός των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Με την συγκεκριμένη always available λύση, η οποία διαχειρίζεται και υποστηρίζεται από ομάδα μηχανικών της BEWISE, οι εργαζόμενοι αυξάνουν την παραγωγικότητά τους, αξιοποιώντας στο έπακρο αυτή την tailor made - managed service λύση τηλεφωνίας, που σχεδιάστηκε από την έμπειρη ομάδα της BEWISE ειδικά για την εταιρεία.

Χρησιμοποιώντας όλες τις σύγχρονες δυνατότητες που παρέχονται από τις Cisco UC λύσεις, Cisco IP Telephony & Unified Contact Center με έξυπνο ηχογραφημένο μήνυμα προαπάντησης και διασύνδεσής του με τα ετερογενή συστήματα της εταιρείας (queuing, CRM, κλπ.), η λύση είναι σε λειτουργία 1 χρόνο τώρα και έχει λάβει πολλές θετικές κριτικές τόσο από την εταιρεία στην Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που η εταιρεία εμπιστεύθηκε την BEWISE, για το μεγάλο και ιδιαίτερα challenging project της βελτίωσης των υποδομών της. Η συνεχής δουλειά των τελευταίων ετών και η εξειδίκευση των μηχανικών μας αποδίδει τα μέγιστα και ολοένα και περισσότερες εταιρείες εμπιστεύονται τις υπηρεσίες μας» ανέφερε ο Μενέλαος Μακρυγιάννης (φωτ.), CEO της BEWISE.

Ο Σωτήρης Στάμου, IT Director της L’Oréal Hellas δήλωσε «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τη συνεργασία με την BEWISE. Οι λύσεις για τη managed service τηλεφωνία καθώς και το First Level Support μας έχουν βοηθήσει αρκετά καθώς έχουν σχεδιαστεί βάσει των αναγκών της εταιρείας μας. Είναι σημαντικό να έχεις στο πλευρό σου έμπιστους και ικανούς συνεργάτες που θα αναλάβουν το έργο και όχι μόνο θα το φέρουν εις πέρας αλλά θα είναι και δίπλα σου να σε υποστηρίζουν».

Επιπλέον, η συμβολή της BEWISE διευρύνθηκε στο First Level Support ολόκληρης της IT υποδομής της εταιρείας και όλων των εργαζομένων και το πρώτο σημείο αναφοράς και επικοινωνίας οποιουδήποτε προβλήματος της IT υποδομής, είναι οι onsite μηχανικοί της BEWISE, οι οποίοι διαθέτουν όλα τα σύγχρονα συστήματα ticketing και monitoring IT υποδομής. Οι παραπάνω προσφερόμενες υπηρεσίες έχουν ενσωματωθεί και στη θυγατρική εταιρεία του ομίλου L’Oréal, NYX Professional Makeup.

Τέλος, το κλείσιμο της χρονιάς βρήκε την BEWISE να συνεργάζεται και σε πληθώρα έργων γύρω από Ψηφιοποίηση Διαδικασιών με χρήση των PowerApps της Microsoft, του PowerAutomate, του SharePoint και του TEAMS.