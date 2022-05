TÜV AUSTRIA Hellas: Εξειδικευμένες υπηρεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Η TÜV AUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος Οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα, ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και τις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις μέσω του portfolio πράσινων υπηρεσιών «TÜV AUSTRIA Green Action», το οποίο περιλαμβάνει τα εξειδικευμένα σχήματα πιστοποίησης που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς, όπως το ISO 14064-1, το Zero Carbon Organization, το Carbon Neutral Product και το Zero Waste to Landfill.

Σύμφωνα με εταιρική ανακοίνωση, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες της TÜV AUSTRIA Hellas συνδέονται με τους δύο βασικούς πυλώνες της «πράσινης μετάβασης» των Οργανισμών:

την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου

του την ορθή διαχείριση των αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, το ISO 14064-1, το Zero Carbon Organization και το Carbon Neutral Product βελτιώνουν το περιβαλλοντικό προφίλ του Οργανισμού, ενώ παράλληλα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των εταιρειών για μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα. Επιπρόσθετα, το Zero Waste to Landfill προάγει τη συνεχή μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων που καταλήγουν για ταφή, διασφαλίζοντας τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλων των λειτουργικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η TÜV AUSTRIA Hellas με την πιστοποίηση OK Compost παρέχει τις προϋποθέσεις στις επιχειρήσεις να καλύψουν τις προϋποθέσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθορίζοντας τις απαιτήσεις για τον υπολογισμό του ανακυκλωμένου περιεχομένου των προϊόντων όπως πλαστικό, χαρτί, μέταλλο κ.ά. και πιστοποιώντας την περιεκτικότητα του ανακυκλωμένου προϊόντος στο τελικό προϊόν.

Η TÜV AUSTRIA Hellas, με το portfolio πράσινων υπηρεσιών «TÜV AUSTRIA Green Action», στηρίζει τις επιχειρήσεις, οι οποίες τα τελευταία χρόνια ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για την περιβαλλοντική τους επίδοση και επιθυμούν να διασφαλίσουν ένα «πράσινο» αύριο, μέσω της πιστοποίησης.