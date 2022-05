Αυτές είναι οι εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα

Το Great Place to Work® Hellas ανακοίνωσε την Κυριακή 8 Μαΐου 2022 τα αποτελέσματα της έρευνας Best WorkplacesTM Hellas 2022, της μεγαλύτερης έρευνας αξιολόγησης εργασιακού κλίματος στην Ελλάδα, με τις επωνυμίες των κορυφαίων εταιρειών που διακρίνονται φέτος για το εργασιακό τους περιβάλλον.

Στην έρευνα Best WorkplacesTM 2022, η οποία διεξήχθη για 20ή συνεχή χρονιά στη χώρα μας με την ακαδημαϊκή υποστήριξη του ALBA Graduate Business School, The American College of Greece, διακρίνονται 25 επιχειρήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους:

10 «μεγάλες» επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους,

10 «μεσαίες» επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 έως 250 εργαζόμενους,

5 «μικρές» επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 έως 49 εργαζόμενους

Πρωτιά στην κατηγορία άνω των 250 εργαζομένων για την DHL Express, ενώ ακολουθούν Dialectica, Vitex, Epsilon Net, Καυκάς, Μασούτης, OpenBet, Deloitte, Teleperformance και Atos.

Η αξιολόγηση των εταιρειών ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022. Συνολικά, δήλωσαν συμμετοχή 50 εταιρείες από διάφορους κλάδους της αγοράς, οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 30.000 εργαζόμενους.

Η μεγαλύτερη εταιρεία απασχολεί πάνω από 9.880 εργαζόμενους, ενώ η μικρότερη 21.

Η έρευνα, η οποία διεξάγεται με ανώνυμα ερωτηματολόγια, στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην άποψη που έχουν οι εργαζόμενοι για την εταιρεία τους.