Στηρίζει το μουσικό φεστιβάλ Release Athens η ΖενιΘ

Η ΖeniΘ, ο 1ος πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα, θα συμμετέχει ως ένθερμος υποστηρικτής στο φετινό Release Athens, ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς με παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνες, όπως οι Pet Shop Boys, Iggy Pop, Nick Cave & The Bad Seeds και πολλά ακόμα μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής, σύμφωνα με εταιρική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο της κορυφαίας εμπορικής συνεργασίας η ZeniΘ θα διαθέσει κατά αποκλειστικότητα φυσικά εισιτήρια για προπώληση, θα προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις και θα έχει ξεχωριστή παρουσία στον συναυλιακό χώρο με μοναδικές εκπλήξεις για τους φίλους της μουσικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν ένα από τα φυσικά καταστήματα της ΖeniΘ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να αγοράσουν τα εισιτήριά τους, να ενημερωθούν για όλα τα νέα προϊόντα και τις τρέχουσες προσφορές της εταιρείας, αλλά και να πάρουν μέρος στον κορυφαίο διαγωνισμό Home Sweet Home (homesweethomebyzenith.gr) που προσφέρει πλούσια δώρα κάθε μήνα, καθώς και ένα ολοκαίνουργιο ενεργειακό σπίτι. Παράλληλα, η ΖeniΘ θα προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις μέσω διαγωνισμών στην επίσημη σελίδα της στο Facebook. Οι προσκλήσεις θα αφορούν τις 11 συναυλιακές μέρες του Release Athens, καθώς και τις 2 ημέρες που θα πραγματοποιηθούν στο Fix Factory of Sound Open Air, στη Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα του φεστιβάλ.

Η ΖeniΘ θα έχει παρουσία και στον συναυλιακό χώρο του Release Athens, δίνοντας στους επισκέπτες του φεστιβάλ την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διασκεδαστικά activation που θα ανεβάσουν την ενέργεια τους και θα προσφέρουν μοναδικά δώρα.

Ο κ. Μάνος Εξαρχουλάκος, Εμπορικός Διευθυντής της ZeniΘ, δήλωσε σχετικά:

«Μετά από τόσα «σιωπηλά» καλοκαίρια, το κοινό έχει ανάγκη από την ενέργεια της μουσικής και η ZeniΘ δε θα μπορούσε να λείπει από το πιο σημαντικό μουσικό γεγονός της χρονιάς, το Release Athens Festival. Ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη των πελατών μας, ανυπομονούμε να χαρίσουμε ακόμα μια κορυφαία εμπειρία που θα ανεβάσει την ενέργεια στο ζενίθ, υποστηρίζοντας έμπρακτα τη δέσμευσή μας να παρέχουμε αποκλειστικές προσφορές αλλά και μοναδικές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε και όλοι μαζί -We'll see the stars that shine so bright- όπως λέει στο “Passenger” και o Iggy Pop».