Fourlis: Ο πληθωρισμός καίει προσδοκίες

Παρά τα θετικά μηνύματα από τις πωλήσεις Απριλίου-Μαΐου, τον τουρισμό και το γεγονός ότι το α' τρίμηνο έκλεισε περίπου στα επίπεδα πωλήσεων του 2019 για το Fοurlis Group, η διοίκηση του ομίλου δεν δηλώνει ικανοποιημένη, καθώς οι επιδόσεις θα μπορούσαν να είναι καλύτερες χωρίς τις επιπτώσεις του πληθωρισμού, δεδομένου ότι ο στόχος στα εσωτερικά πλάνα για το α' τρίμηνο είχε τοποθετηθεί 10% υψηλότερα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις επενδύσεις στα δίκτυα καταστημάτων -με επέκταση κατά περίπου 6% με όρους τ.μ. συγκριτικά με το 2019-, τις επενδύσεις στο e-commerce, καθώς και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και ψηφιακών τεχνολογιών, η διοίκηση του ομίλου έχει βάλει ψηλά τον πήχη και δεν αρκείται στην αύξηση μεριδίων αγοράς.

Στο πλαίσιο conference call για την ενημέρωση των αναλυτών ο Απόστολος Πεταλάς, διευθύνων σύμβουλος της Fourlis, ανέλυσε τι λειτούργησε καλά και τι όχι τη συγκεκριμένη περίοδο. Εξήγησε μεταξύ άλλων ότι είναι θετικό που δεν υπάρχουν πλέον περιορισμοί στο λιανεμπόριο αλλά η δυσμενής γεωπολιτική συγκυρία που συνδέεται με τον πληθωρισμό και τα αυξημένα κόστη σε ενέργεια και μεταφορές αποθάρρυνε τους καταναλωτές, κυρίως στην ΙΚΕΑ Ελλάδας.

Ειδικότερα, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία σημειώθηκε πτώση της επισκεψιμότητας που έφτασε το 20-21%, όταν η αντίστοιχη πτώση στο δίκτυο της Κύπρου ήταν 7-8% συγκριτικά με περίοδο κανονικότητας και στη Βουλγαρία 10%. Η διοίκηση του ομίλου Fourlis αποδίδει το γεγονός στις δοκιμασίες που προηγήθηκαν για τους Έλληνες καταναλωτές τα τελευταία 10-12 χρόνια λόγω των συνεχώς κρίσεων, που οδήγησαν σε μείωση εισοδημάτων, εργασιακή ανασφάλεια και άλλες συνέπειες, που δεν αντιμετώπισαν καταναλωτές σε γειτονικές χώρες.

Σύμφωνα με τον κ. Πεταλά, τo α' τρίμηνο της οικονομικής χρήσης είναι παραδοσιακά το πιο αδύναμο σε απόλυτα νούμερα ενώ δεν είναι ρεαλιστική η σύγκρισή του με τα αντίστοιχα τρίμηνα 2021 και 2020, καθώς τα καταστήματα είτε ήταν κλειστά, είτε υπολειτουργούσαν εξαιτίας lockdown και περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Έτσι η σύγκριση γίνεται με το 2019 και με τους στόχους στα εσωτερικά πλάνα της διοίκησης.

Το α' τρίμηνο αποτελεί συνέχεια ενός καλού momentum στις χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος Fourlis, κατά το γ' και δ' τρίμηνο του 2021, με την Ελλάδα μάλιστα να υπεραποδίδει. Έτσι υπήρχαν προσδοκίες, μέχρι τα μέσα του α' τριμήνου, όταν η γεωπολιτική κρίση επηρέασε την καταναλωτική εμπιστοσύνη και τα κόστη. Το ενεργειακό κόστος εκτοξεύθηκε ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις κατά περίπου 1 εκατ. ευρώ ενώ η διοίκηση είχε να διαχειριστεί και τα ζητήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα που αναδείχθηκαν στα τέλη του 2021, με καθυστερήσεις στις παραγγελίες και ελλείψεις.

Τα προϊόντα out of stock στην ΙΚΕΑ ήταν στο 5-6% και η κατάσταση επιδεινώθηκε με τον πόλεμο και τη διακοπή της δραστηριότητας του σήματος σε Ουκρανία, Λευκορωσία και Ρωσία. Αντίθετα στον κλάδο αθλητικών ειδών τα προβλήματα λύθηκαν. Έχει μηδενιστεί το out of stock και υπάρχει επάρκεια προϊόντων για την ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή σεζόν ενώ ο τομέας υπεραποδίδει των στόχων.

Η ΙΚΕΑ όμως αντιμετωπίζει πλέον διπλάσιο ποσοστό προϊόντων out of stock στο χαρτοφυλάκιό της, 12-15%, κάτι που επηρεάζει αναλόγως τις πωλήσεις. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει στενή συνεργασία της διοίκησης του ομίλου Fourlis με την IKEA International, με στόχο την εξομάλυνση και διαχείριση της κατάστασης με καλύτερο τρόπο. Σημειώνεται ότι η σύγκριση με τις επιδόσεις της μητρικής εταιρείας φέρνει την ελληνική δραστηριότητα σε λίγο καλύτερη θέση, αλλά κάτω από κάθε προβολή που είχε προηγηθεί. Η διοίκηση του ελληνικού ομίλου εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η IKEA International θα βρει τις λύσεις που απαιτούνται μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες, καθώς μετά αναμένεται σταδιακή εξομάλυνση και μέχρι το τέλος του χρόνου προβλέπεται να περιοριστεί το out of stock σε μη ταχυκίνητα προϊόντα.

Περιθώρια και κόστη χρηματοδότησης

Στα θετικά του α' τριμήνου προσμετράται το υγιές περιθώριο κέρδους, σε καλύτερα επίπεδα από το 2019 (gross margin για την Housemarket 43,8% από 43,6% στο α' τρίμηνο του 2021 και για τον όμιλο 44,1% από 43,2% αντίστοιχα), καθώς η ΙΚΕΑ International απορροφά σχεδόν 5% της επιβάρυνσης από τις ανατιμήσεις στα εμπορεύματα και το κόστος μεταφορών, με μικρές μόνο αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων.

Oι λειτουργικές δαπάνες ήταν στα 46,5 εκατ. ευρώ, 4,5 εκατ. ευρώ από το 2019, καθώς ενισχύθηκε το δίκτυο, οπότε αυξήθηκε το κονδύλι κατά περίπου 2 εκατ. ευρώ. Επιπλέον περίπου 1,2 εκατ. ευρώ επηρεάστηκε από το κόστος ενέργειας και το υπόλοιπο έχει να κάνει με τις βελτιώσεις σε logistic, online υπηρεσίες κ.ο.κ.. Πρακτικά, σύμφωνα με τον κ. Πεταλά, 1/3 αφορά το δίκτυο, 1/3 το επιπλέον κόστος ενέργειας και 1/3 έρχεται από δράσεις μετασχηματισμού για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, οι επενδύσεις φέτος για τον τομέα του λιανεμπορίου εκτιμώνται σε 20-22 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης στο logistic center της ΙΚΕΑ.

Τα κόστη χρηματοδότησης είναι χαμηλότερα από το 2019, με τον συνολικό καθαρό δανεισμό να αυξάνεται σε 208,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 122 εκατ. ευρώ αφορούν εμπορικές δραστηριότητες και 86,5 εκατ. ευρώ επενδύσεις σε ακίνητα (Trade Estates ΑΕΕΑΠ).

Eν κατακλείδι, η ευελιξία που έχει αναπτύξει ο όμιλος επενδύοντας σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης των καταναλωτών και logistics του προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σύμφωνα με τα στελέχη του, ενώ ειδικά στον κλάδο αθλητικών ειδών η omnichannel πρότασή του γίνεται ολοένα ισχυρότερη, με αποτέλεσμα την υπεραπόδοσή του 10-12% Απρίλιο-Μάιο συγκριτικά με το πλάνο του α' τριμήνου. Ενισχυτικά λειτουργούν και τα μηνύματα από τον τουρισμό τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Οπότε υπάρχουν δεδομένα που δικαιολογούν την κάλυψη των αδυναμιών του α' τριμήνου στη συνέχεια.