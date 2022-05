Μεγάλου: Στα 9 δισ. ευρώ τα δάνεια και επενδύσεις της Πειραιώς με κριτήρια ESG

Xαρτοφυλάκιο δανείων και επενδύσεων με κριτήρια ESG, ύψους 9 δισ. ευρώ, δημιουργεί η Τράπεζα Πειραιώς για την περίοδο 2022-2025. Πρόκειται για ένα Sustainability Banking Envelope, το οποίο θα περιλαμβάνει νέα δάνεια με κριτήρια Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕSG) ύψους 4,1 δισ. ευρώ, κεφάλαια ύψους 3,5 δισ. ευρώ προς ESG αμοιβαία κεφάλαια και έκδοση πράσινων ομολόγων συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ.

Όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Χρήστος Μεγάλου στο συνέδριο «ESG for Banks, Firms and Institutional Investors: Advances and Challenges», το οποίο διοργανώνει το Institute of Finance and Financial Regulation και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Tράπεζα Πειραιώς, η οποία έχει πρωτοστατήσει στην υιοθέτηση κριτηρίων ESG σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς της, θα διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση επενδύσεων που συνδέονται με τη βιωσιμότητα.

Προτεραιότητά μας είναι η βιωσιμότητα, η οποία δημιουργεί παράλληλα σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, επισήμανε ο κ. Μεγάλου, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο ρόλος της Τράπεζας είναι να παράσχει χρηματοδότηση με πρόσημο βιωσιμότητας και ταυτόχρονα να λειτουργεί συμβουλευτικά προς τους πελάτες της, ώστε να κατανοήσουν τα οφέλη και τις ευκαιρίες από την υιοθέτηση μιας «πράσινης ατζέντας».

Η Tράπεζα Πειραιώς δίνει έμφαση σε τομείς της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίοι επιδεικνύουν ανθεκτικότητα, εξωστρέφεια, ποιότητα και βιωσιμότητα και στην κατεύθυνση αυτή, κλάδοι όπως η μεταποίηση, η φιλοξενία και η ενέργεια, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), εκτιμάται ότι θα απορροφήσουν σχεδόν το ήμισυ της νέας παραγωγής δανείων την περίοδο 2022-2025, δηλαδή περίπου 18 δισ. ευρώ νέα δάνεια.

Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι τα κεφάλαια μεγάλου ύψους που είναι διαθέσιμα από το Ταμείο Ανάκαμψης -μαζί με εθνικούς και άλλους ευρωπαϊκούς πόρους αντιστοιχούν στο 40% του ελληνικού ΑΕΠ- έχουν ως στόχο τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων που προάγουν τη βιωσιμότητα και θα συμβάλουν στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, ενώ επισήμανε ότι πρόσθετες επενδύσεις 210 δισ. ευρώ έως το 2027 θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των στόχων του REPowerEU plan που ανακοίνωσε πρόσφατα η Ε.Ε. για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και των επενδύσεων σε ΑΠΕ.

Θα διατηρήσουμε τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο στην οικονομία, στηρίζοντας καινοτόμες επιχειρήσεις, ώστε να προχωρήσουν σε επενδύσεις που θα ενταχθούν στο Ελλάδα 2.0 και κινητοποιώντας, παράλληλα, ιδιωτικά κεφάλαια, είπε ο κ. Μεγάλου, προσθέτοντας ότι η απολιγνιτοποίηση, η ενεργειακή μετάβαση, η πράσινη και η ψηφιακή οικονομία θα βρεθούν στο επίκεντρο. Η Tράπεζα Πειραιώς στηρίζει τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας, η υπεύθυνη γεωργία, οι οποίοι είναι καίριοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς.