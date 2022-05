Ολοκληρώθηκε το συνέδριο για τα κριτήρια βιωσιμότητας στις τράπεζες

Το Institute of Finance and Financial Regulation (IFFR) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το διεθνές διαδικτυακό συνέδριο 2022 ESG for Banks, Firms and Institutional Investors: Advances and Challenges, το οποίο παρακολούθησαν πάνω από 500 θεσμικοί επενδυτές, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, επόπτες, εκπρόσωποι τραπεζών, εταιρειών, ρυθμιστικές αρχές και ακαδημαϊκοί, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Διεθνώς καταξιωμένοι επαγγελματίες και ακαδημαϊκοί ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες σχετικά με την σημασία του ESG (Περιβάλλον-Κοινωνία-Εταιρική Διακυβέρνηση), τις τελευταίες τάσεις που επικρατούν στον τομέα αυτό καθώς και για τα ανοιχτά ερωτήματα και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των πρακτικών ESG. Συζητήθηκαν θέματα, όπως η αξιοπιστία των ESG ratings, τι χρειάζεται για να γίνει επιτυχημένη μια εταιρεία σε όρους ESG, το Greenwashing, η Βιώσιμη Τραπεζική και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Τέλος, στα πλαίσια του ESG εξετάστηκαν και εξειδικευμένοι τομείς όπως αυτοί της Ενέργειας και της Ακίνητης Περιουσίας.

Το συνέδριο άνοιξε με χαιρετισμό του ο Διευθυντής του IFFR και συνδιοργανωτής του συνεδρίου, Καθηγητής Γιώργος Σκιαδόπουλος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Queen Mary University of London), ο οποίος αναφέρθηκε στου υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που παρέχει το IFFR και στο ρόλο που επιτελεί στη σύνδεση του χώρου των επιχειρήσεων με τις τελευταίες εξελίξεις στην EBRD επιστημονική έρευνα στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής επιστήμης. Στη συνέχεια η Andreea Moraru (Regional Director for Greece and Cyprus της EBRD), αναφέρθηκε στη βιώσιμη στρατηγική της EBRD στην Ελλάδα. Τις εργασίες της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου, άνοιξε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας απευθύνοντας σχετικό χαιρετισμό.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία των: Grant Thornton, Τράπεζα Πειραιώς, Prodea Investments (Gold Sponsors), Εθνική Τράπεζα (Silver Sponsor) και Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (Affiliate Organization). Χορηγοί επικοινωνίας: αθηΝΕΑ, Euro2day.gr, FinancePro, Οικονομική Επιθεώρηση/Greek Business File, Nextdeal.gr και Savvy Investor.

