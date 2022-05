Ηuawei Ελλάδος: Δίνει 27 υποτροφίες για σπουδές σε τεχνολογία και πληροφορική

Eίκοσι εφτά προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί σπουδαστές πανεπιστημιακών σχολών με ειδίκευση στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) συμμετείχαν στο πρόγραμμα υποτροφιών “Seeds for the Future Scholarship 2021”, το οποίο προσφέρεται από την Huawei σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Ηuawei Ελλάδος χορήγησε υποτροφίες υπό την μορφή οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές οχτώ Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Μέσω του προγράμματος η Ηuawei στοχεύει να στηρίξει οικονομικά ταλαντούχους φοιτητές και φοιτήτριες, που συμμετέχουν σε σημαντικά projects στον τομέα των ΤΠΕ και που διακρίνονται για την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες του πανεπιστημίου.

Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό ήταν με αλφαβητική σειρά:

το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

το Πανεπιστήμιο Κρήτης

το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

το Πανεπιστήμιο Πάτρας

το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Επιπλέον του προγράμματος υποτροφιών, η Huawei υλοποιεί και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Seeds for the Future, που απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές πανεπιστημιακών σχολών με ειδίκευση στον τομέα των ΤΠΕ. Το πρόγραμμα αυτό διεξαγόταν με φυσική παρουσία στην Κίνα, λόγω όμως της πανδημίας από το 2020 υλοποιείται διαδικτυακά. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις στον κλάδο της πληροφορικής & επικοινωνιών και να εκπαιδευτούν από κορυφαίους επαγγελματίες σχετικά με τις τεχνολογίες αιχμής.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ανέφερε:

«Το πρόγραμμα υποτροφιών που εκπόνησε η Huawei στην Ελλάδα είναι εξόχως σημαντικό, καθώς 27 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, με τη σημαντική οικονομική ενίσχυση που έλαβαν, κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις. Παράλληλα, το πρόγραμμα για την εξειδίκευση πολλών φοιτητών από 8 πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, ενισχύει τις τεχνικές δυνατότητες των φοιτητών μας, κάνει πιο στενούς τους δεσμούς μας με την Huawei - μια πραγματικά κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στον κόσμο- και σαφώς βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Αναμένουμε και νέες σημαντικές πρωτοβουλίες στο μέλλον για να μπορέσουμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα μαζί».

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Καινοτομίας, κ. Αθανάσιος Κυριαζής, σημείωσε:

«H χορήγηση σε 27 άριστους φοιτητές και φοιτήτριες από 8 Πανεπιστήμια της χώρας υποτροφιών του Προγράμματος “Seeds for the Future Scholarship 2021” της Huawei, μιας από τα κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της Πληροφορικής και Επικοινωνιών, επιφέρει σε αυτούς όφελος πολλαπλό και όχι μόνον οικονομικό: αφενός τους ενδυναμώνει και τους κινητοποιεί περαιτέρω στον αγώνα τους για ακαδημαϊκή αριστεία, αφετέρου τους δίνει πολύτιμη εμπειρία μέσω της επαφής με τον ίδιο τον επιχειρηματικό κόσμο στον τομέα των επιστημονικών τους ενδιαφερόντων, παρέχοντάς τους έτσι ένα σημαντικό εφόδιο για τη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Η αριστεία και η διασύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την αγορά εργασίας αποτελούν εξάλλου και δική μας φιλοσοφία στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και γι’ αυτό συγχαίρουμε θερμά τόσο τους υποτρόφους όσο και τη Huawei για το πρόγραμμα “Seeds for the Future Scholarship” που θα αποφέρει σίγουρα πολύτιμους «καρπούς», όπως δηλώνει και η ονομασία του, στο «γόνιμο έδαφος» των Ελλήνων φοιτητών».

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου:

«Το τμήμα απηύθυνε ανοικτή πρόσκληση σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και ακολούθησε αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την εταιρία. Στο πλαίσιο αυτό, έλαβαν τις υποτροφίες οι προπτυχιακοί φοιτητές Γ. Μαύρος και Γ. Τζολόπουλος και ο μεταπτυχιακός φοιτητής Θ. Μόσχος. Το τμήμα Πληροφορικής είναι ένα από τα κορυφαία του χώρου της πληροφορικής και των επικοινωνιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και η ανάδειξη της αριστείας αποτελεί στρατηγικό στόχο του τμήματος. Tο πρόγραμμα υποτροφιών της Huawei συνεισφέρει σημαντικά στην προώθηση του στόχου αυτού».

«Οι προσφερόμενες υποτροφίες δεν αποτελούν μόνο μια σημαντική οικονομική βοήθεια προς τους φοιτητές, αλλά ταυτόχρονα μια ηθική επιβράβευση των μέχρι τώρα προσπαθειών τους, και τόνωσή τους για συνέχιση της επιστημονικής τους κατάρτισης και εξέλιξης. Το συνολικό προσφερόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Seeds for the Future» της Ηuawei, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα σημαντικό βήμα στη δημιουργική σύγκλιση μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας σε τεχνολογίες αιχμής, όπως είναι ο ταχύτατα εξελισσόμενος κλάδος της Πληροφορικής & Επικοινωνιών», δήλωσε ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) κ. Ανδρέας Μπουντουβής.

Στη σημαντική και έμπρακτη στήριξη της Ηuawei αναφέρθηκε ο κ. Δημήτρης Μπουραντώνης, Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σημειώνοντας πως,

«Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που η Huawei θα χορηγήσει υποτροφίες στους προπτυχιακούς φοιτητές μας. Πρόκειται για μια πράξη που θα τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν τα ακαδημαϊκά τους επιτεύγματα, να αυξήσουν τις δράσεις τους και να εργάζονται συστηματικά ώστε να πετύχουν ακόμα περισσότερες διακρίσεις στο μέλλον, ενώ παράλληλα βοηθά το Τμήμα να αυξήσει την ποικιλομορφία του φοιτητικού πληθυσμού. Η οικοδόμηση αμφίδρομων σχέσεων μεταξύ βιομηχανίας και πανεπιστημίου είναι σημαντική και αμοιβαία επωφελής. Ευχαριστούμε πολύ την Huawei για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο Τμήμα μας και στους ταλαντούχους φοιτητές μας».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ζήσης Μαμούρης, τόνισε το γεγονός πως:

«Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του πανεπιστημίου μας που διακρίθηκαν στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Huawei, καθώς και να λάβουν υποτροφία για τις επιδόσεις τους σε projects στον τομέα αυτό».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κ. Στυλιανός Κατρανίδης δήλωσε:

«Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είχε τη χαρά να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα υποτροφιών “Seeds for the Future Scholarship 2021”. Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην εταιρεία Huawei για την παροχή της εν λόγω δυνατότητας σε διακεκριμένους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μας. Η ευκαιρία να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τεχνολογίες αιχμής στο χώρο των ΤΠΕ μέσω της όσμωσης με επαγγελματίες του τεχνολογικού κολοσσού Huawei διευρύνει με συναρπαστικό τρόπο τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς ορίζοντες των φοιτητών του Τμήματος παρέχοντας μια εμπειρία ζωής».

Όπως ανέφερε, o Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Γεώργιος Κοντάκης:

«το πρόγραμμα υποτροφιών της HUAWEI, "Seeds for the Future", αποσκοπεί στο να καλλιεργήσει τις δεξιότητες και τις νοοτροπίες που απαιτούνται ώστε οι νέοι με γνώσεις τεχνολογίας να είναι ανταγωνιστικοί στους χώρους εργασίας του μέλλοντος. Εκ μέρους του Τμήματος μας, θα ήθελα να συγχαρώ τη HUAWEI για αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, καθώς και να την ευχαριστήσω θερμά για την ευκαιρία που δίνει στους φοιτητές μας να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα».

Ο κ. Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, επεσήμανε πως:

«Τέτοιες πρωτοβουλίες όπως το "Seeds for the Future" και οι χορηγούμενες υποτροφίες, πέραν της σημαντικής οικονομικής ενίσχυσης που παρέχουν σε άριστους φοιτητές δείχνουν και την κατεύθυνση των σπουδών προς την αριστεία που πρέπει όλοι οι φοιτητές μας να έχουν. Το ενδιαφέρον μιας απο τις κορυφαίες διεθνώς εταιρείες υψηλής τεχνολογίας που έμπρακτα δείχνεται με το πρόγραμμα αυτό ευελπιστούμε να βοηθήσει και άλλους φοιτητές μας να ακολουθήσουν το δημιουργικό δρόμο της επιτυχίας στις σπουδές τους στο τμήμα μας».

«Οι νέοι μας μπροστά στις προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής και των σύγχρονων υπηρεσιών, αναζητούν ευκαιρίες ώστε να μπορέσουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να γίνουν καινοτόμοι, να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Καθώς η σύνδεση των φοιτητών με την κοινωνία και τις εταιρίες του κλάδου αποτελούν προτεραιότητα για μας, θα θέλαμε να συγχαρούμε τη Huawei για τη σημαντική της πρωτοβουλία, όπου με τις υποτροφίες στους φοιτητές μας επιβραβεύεται η αριστεία, η καινοτομία και η συμμετοχή τους σε δράσεις όπως το "Seeds for the Future"», ανέφερε ο κ. Άγγελος Κότιος, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

«H Huawei Ελλάδος, αναπτύσσει τη δράση της, με βασική αρχή να στέκεται αρωγός και συνοδοιπόρος στο κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας με τη στήριξη κάθε προσπάθειας προς όφελος της κοινωνίας, της Πολιτείας και της επιχειρηματικότητας», ανέφερε ο κ. Ν. Λάζαρης, Διευθύνων Σύμβουλος Huawei Ελλάδος. Όπως επεσήμανε:

«Το 2022 το πρόγραμμα των υποτροφιών και του εκπαιδευτικού προγράμματος Seeds for the Future θα ενισχυθεί με τη συμμετοχή και άλλων Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και περισσότερων φοιτητών/τριων», και συμπλήρωσε «Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε στην ενίσχυση της κατάρτισης και την προετοιμασία των νέων επιστημόνων μας, αυτών που θα ηγηθούν των νέων τεχνολογιών αιχμής και θα διαμορφώσουν την εξέλιξη και το μέλλον. Οι δυνατότητες που έχουν και το πάθος τους για την γνώση, αποτελεί και για εμάς κινητήριο δύναμη για να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα, ενισχύοντας κάθε πτυχή της εξέλιξης στη χώρα μας».