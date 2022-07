PeopleCert: Το πρώτο ελληνικό unicorn στοχεύει σε εξαγορές

Σημαντική αύξηση μεγεθών που αγγίζει το 40% παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του 2021 η PeopleCert, με την διοίκηση της εταιρείας να σχεδιάζει εξαγορές άλλων εταιρειών έχοντας ένα χαρτοφυλάκιο κοντά στα 100 εκατ. Ευρώ.

Όπως είπε ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Βύρων Νικολαΐδης προς το παρόν η εταιρεία εγκαταλείπει το σχέδιο της εισόδου στο Χρηματιστήριο, λόγω των χαμηλών αποτιμήσεων και στοχεύει σε εξαγορές άλλων εταιρειών. «Για το λόγο αυτό έχουμε επιλέξει συμβούλους για τα επόμενα βήματα της PeopleCert στις εξαγορές.

Συγκεκριμένα, όπως επεσήμανε, ο κ. Νικολαΐδης, η PeopleCert βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με εταιρίες οι οποίες θα μπορούσαν να της προσφέρουν είτε τεχνολογικό προβάδισμα στον τομέα του αντικειμένου της (πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας και διαχείριση έργων και διαδικασιών), είτε που κατέχουν ένα framework, δηλαδή ένα πλαίσιο διαδικασιών βέλτιστων πρακτικών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ολοκλήρωση των σχετικών συζητήσεων και η υλοποίηση της εξαγοράς – ή των εξαγορών – αναμένεται εντός του τρέχοντος έτους. Στόχος , όπως αποκάλυψε, είναι σε έξι με εφτά χρόνια η εταιρεία να αποτιμάται πάνω από 10 δισ. ενώ απαντώντας σε ερώτηση για την αποτίμηση αυτή της στιγμής είπε ότι η υψηλότερη που έχει γίνει αγγίζει τα 7 δισ. δολάρια.

Η εξαγορά το 2021

Η μεγαλύτερη εξαγορά από ελληνική εταιρεία των τελευταίων 15 χρόνων έναντι 450 εκατ. ευρώ, τον Ιούλιο του 2021 εκτίναξε την αποτίμηση της PeopleCert σε πάνω από 1 δισ. δολάρια καθιστώντας την ως τον πρώτο ελληνικό μονόκερο,

Η επιχειρηματική συμφωνία της εξαγοράς της βρετανικής Axelos από την PeopleCert αναδείχθηκε από την Bank of America και τα Global Banking &Finance Awards ως το καλύτερο Deal of the Year Greece 2022, επιβεβαιώνοντας, όπως τόνισε ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Βύρων Νικολαΐδης ότι η εταιρεία κινείται στρατηγικά στη σωστή κατεύθυνση απαντώντας στις προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς.

«Στόχος μας είναι η PeopleCert να συμβάλλει στη φήμη της Ελλάδας ως κεντρικού επενδυτικού προορισμού και παγκόσμιου τεχνολογικού hub βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη και αναβάθμιση δεξιοτήτων», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Νικολαΐδης.

Μπορούμε να μετατρέψουμε, επισήμανε ο CEO του Ομίλου, την Ελλάδα σ΄ ένα παγκόσμιο παράδειγμα προς μίμηση. Με τη βοήθεια της PeopleCert οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι κρατικοί οργανισμοί μπορούν να βελτιστοποιήσουν την απόδοση και τη λειτουργικότητά τους, όπως άλλωστε κάνει το 82% των Fortune 500 εταιρειών που έχει υιοθετήσει το ITIL παγκοσμίως.

Σήμερα ο όμιλος διαχειρίζεται και αναπτύσσει ένα χαρτοφυλάκιο μεθοδολογιών βέλτιστων πρακτικών παγκοσμίως στη διαχείριση έργου (PRINCE2) καθώς και στη διαχείριση IT και ψηφιακών υπηρεσιών (ITIL) και διενεργεί εκατομμύρια εξετάσεις σε περισσότερες από 200 χώρες αξιολογώντας επαγγελματικές και γλωσσικές δεξιότητες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Global Banking & Finance Awards αντικατοπτρίζουν την καινοτομία, την επίτευξη στόχων, τη στρατηγική στην παγκόσμια χρηματοοικονομική κοινότητα αναγνωρίζοντας εταιρείες που κατέχουν εξέχουσα θέση σε συγκεκριμένους τομείς εξειδίκευσης και αριστείας.

Για τη στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου ο κ. Νικολαΐδης είπε ότι βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: