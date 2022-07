Χήτος-Green Cola: Ενώνουν τις δυνάμεις τους στις διεθνείς αγορές

Οι Όμιλοι ΧΗΤΟΣ και GREEN COLA, σε επέκταση της πολύ πετυχημένης εμπορικής συνεργασίας τους για την αποκλειστική διανομή των προϊόντων της δεύτερης από την πρώτη στην ελληνική αγορά, ανακοινώνουν την απόφασή τους να προχωρήσουν στη συνένωση των δυνάμεών τους για κοινή πορεία των brands και των δύο ομίλων στις διεθνείς αγορές. Για τον σκοπό αυτό, συστάθηκε κοινή εταιρεία με την επωνυμία “GREEN BEVERAGES GROUP PLC” (“GREEN BEVERAGES”) με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην Ελλάδα, ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και GREEN COLA HELLAS Α.Ε. συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους ως αυτόνομες νομικές οντότητες. Η παραγωγή τους θα συνεχίσει να λαμβάνει χώρα εντός της ελληνικής επικράτειας, αλλά και θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσω επενδυτικού προγράμματος που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Οι έδρες των δύο εταιριών θα παραμείνουν και αυτές στην Ελλάδα.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι Όμιλοι ΧΗΤΟΣ και GREEN COLA στοχεύουν στην αξιοποίηση του διευρυμένου χαρτοφυλακίου μη αλκοολούχων ποτών, με την ισχυροποίηση της παρουσίας των προϊόντων τους στις αγορές του εξωτερικού όπου ήδη δραστηριοποιούνται (Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή) αλλά και την από κοινού είσοδο σε νέες γεωγραφικές αγορές (Ασία, Αυστραλία, Λατινική και Νότια Αμερική), κεφαλαιοποιώντας ευκαιρίες ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, απόρροια των τάσεων των καταναλωτών που στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε φυσικά και υγιεινά προϊόντα.

Με τη δημιουργία της GREEN BEVERAGES στο Λονδίνο, ο σχεδιασμός προβλέπει την άμεση πρόσβαση σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία θα κατευθυνθούν πρωτίστως σε επιμέρους αγορές του εξωτερικού αλλά και στη χρηματοδότηση των κοινών πλάνων επενδύσεων και ανάπτυξης του ομίλου. Ο σχεδιασμός αυτός συμπεριλαμβάνει και την πρόθεση εισαγωγής της GREEN BEVERAGES σε χρηματιστηριακή αγορά του εξωτερικού.

Όραμα της νέας εταιρείας αποτελεί η ανάδειξή της στην πλέον καινοτόμο επιχείρηση στον κόσμο στον τομέα των υγιεινών (better for you) μη αλκοολούχων ποτών, δημιουργώντας αξία για την κοινωνία και ακολουθώντας τη διεθνή τάση στροφής των καταναλωτών σε πιο υγιεινά πρότυπα διατροφής, για αναψυκτικά και ροφήματα με υπέροχη γεύση αλλά χωρίς την προσθήκη ζάχαρης και συντηρητικών, καθώς και την επέκτασή της σε άλλες καινοτόμες κατηγορίες εμφιαλωμένων νερών.