Μεγάλου: Πώς πιάσαμε στο εξάμηνο την πιστωτική επέκταση έτους

Στην αναθεώρηση επί τα βελτίω των στόχων του business plan για το 2022 προχώρησε η τράπεζα Πειραιώς μετά τις καλές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας οικονομικής χρήσης.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας Χρήστο Μεγάλου, τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου αποδεικνύουν την δυναμική των μεγεθών της τράπεζας για το σύνολο του έτους αλλά και για την επόμενη χρονιά.

Στο μέτωπο της πιστωτικής επέκτασης ο κ. Μεγάλου ανέφερε στους αναλυτές ότι ο αρχικός στόχος για την πιστωτική επέκταση του 2022 επιτεύχθηκε ήδη το πρώτο εξάμηνο του έτους. «Ο στόχος επετεύχθη έξι μήνες νωρίτερα.», τόνισε και πρόσθεσε ότι τα καθαρά δάνεια για το 2022 θα φθάσουν τα 2 δισ. ευρώ. «Η υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ήταν στιβαρή, ξεπερνώντας τους στόχους στις βασικές λειτουργικές γραμμές.

Επιπλέον, το περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, μετά την απόφαση της ΕΚΤ να αυξήσει τα βασικά επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίασή της τον Ιούλιο του 2022, αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά στον τραπεζικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Πειραιώς.

Παράλληλα, η Πειραιώς επιδιώκει τη δημιουργία πρόσθετης αξίας από το χαρτοφυλάκιο των συμμετοχών της, ύψους 800 εκατ. ευρώ, βασιζόμενη σε συνέργειες επιχειρηματικών τομέων με αξιοσημείωτο περιθώριο ανάπτυξης. «Σε αυτό το πλαίσιο, αναβαθμίζουμε τους στόχους μας στα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη για το έτος 2022», ανέφερε.

Όχι capital actions

Ερωτηθείς αν η τράπεζα θα προχωρήσει σε νέες κεφαλαιακές κινήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα ανέφερε ότι η τράπεζα στηρίζεται στην ισχυρή οργανική κερδοφορία και δεν προβλέπονται νέες τέτοιου τύπου κινήσεις.

MREL

Η διοίκηση της τράπεζας, αναφερόμενη στις ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities – MREL) που επιβάλλει ο SRB (Single Resolution Board), τόνισε πως για εφέτος απομένουν λιγότερα από 500 εκατ. ευρώ. «Θα εξετάσουμε όλες τις διαθέσιμες επιλογές, προκειμένου να τελειώνουμε με αυτό το ζήτημα». Σημειώνεται ότι η τράπεζα έχει εξαντλήσει τα περιθώρια για εκδόσεις AT1 και Tier II.

NPE

H μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στις τιτλοποιήσεις, με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής» και στις συναλλαγές εκτός αυτού, οι οποίες υλοποιήθηκαν το 2021 και το πρώτο εξάμηνο του 2022, καθώς και της οργανικής μείωσης NPE. «Στόχος μας είναι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων να περιοριστεί στον ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2024», τόνισε ο Χρήστος Μεγάλου.

Σύγκριση με τον ανταγωνισμό

Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Τράπεζας Πειραιώς σε σχέση με το εγχώριο ανταγωνισμό επεσήμανε η διοίκησή. Τα μεγέθη κινούνται ως εξής: