Το My Vodafone App ενσωματώνει τις υπηρεσίες Apple και Google Pay

To My Vodafone App φέρνει πρώτο τις ενσωματωμένες υπηρεσίες Apple Pay και Google Pay που επιτρέπουν την ολοκλήρωση των συναλλαγών με μεγάλη ευκολία, αποφεύγοντας την πληκτρολόγηση στοιχείων κάρτας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όλοι οι συνδρομητές συμβολαίου σταθερής, κινητής και καρτοπρογράμματος έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το λογαριασμό τους μέσω του My Vodafone App χρησιμοποιώντας Apple Pay ή Google Pay.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εμφάνιση της επιλογής στο My Vodafone App είναι να έχει προϋπάρξει εγγραφή του πελάτη σε αυτές τις υπηρεσίες. Σε αυτή την περίπτωση, κατά την πληρωμή του λογαριασμού εμφανίζεται αυτόματα η επιλογή Apple Pay ή Google Pay στους διαθέσιμους τρόπους εξόφλησης και η πληρωμή ολοκληρώνεται με ευκολία πατώντας μόνο ένα πλήκτρο.

Ακόμη, μέσω του My Vodafone App οι συνδρομητές μπορούν να ελέγξουν τις παροχές του προγράμματός τους καθώς και τη χρήση του κινητού ή σταθερού τους, να έχουν πλήρη ενημέρωση για το υπόλοιπο και την ανάλυση του λογαριασμού τους αλλά και να εξοφλήσουν το λογαριασμό τους εύκολα και με ασφάλεια.

Επιπλέον, το My Vodafone App περιέχει πληροφορίες για τις προσφορές του προγράμματος Vodafone Thank You ώστε όλοι να επωφεληθούν από μοναδικές εκπτώσεις και δώρα και δίνει τη δυνατότητα να γίνει αναφορά ενός προβλήματος δικτύου μέσω της υπηρεσίας «Εγγύηση Δικτύου» όπως και να δηλωθεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ εξασφαλίζοντας ακόμη πιο άμεση εξυπηρέτηση.