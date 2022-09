Ο Σταύρος Μουρελάτος νέος Γενικός Διευθυντής Coca-Cola Hellas

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο “MSc in Accounting and Financial Management” από το Πανεπιστήμιο του Lancaster.