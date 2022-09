Nέος CEO της Box Now ο Δημήτρης Ανδριώτης

Η Box Now ανακοινώνει την ανάληψη των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου από τον Δημήτρη Ανδριώτη, ο οποίος αντικαθιστά τον Lukáš Marek από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

O Δημήτρης Ανδριώτης αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της Box Now, έχοντας διατελέσει Chief Commercial Officer από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι και σήμερα, συνέβαλε καθοριστικά στην εδραίωση και την ταχύτατη ανάπτυξη της εταιρείας.

Είναι απόφοιτος του The American College of Greece. Κατέχει πολύχρονη εμπειρία σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στον χώρο της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών και του gaming. Μεταξύ άλλων διετέλεσε εμπορικός διευθυντής λιανικής στη Wind Hellas Α.Ε., ανώτερος διευθυντής πωλήσεων στην OΠΑΠ Α.Ε. καθώς και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής του OΠΑΠ, Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η Box Now, είναι η πράσινη πελατοκεντρική startup η οποία αλλάζει τα δεδομένα στις παραδόσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, παραδίδοντας μέσω lockers σε κομβικά σημεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μόλις σε ένα χρόνο από τη λειτουργία της έχει εξυπηρετήσει πάνω από 40 χιλιάδες καταναλωτές με πυρήνα της φιλοσοφίας της: «Όπου και να είσαι, ό,τι ώρα και να είναι, το δέμα σου είναι εδώ».

Η Box Now προσφέρει ένα νέο τρόπο παραλαβής ηλεκτρονικών παραγγελιών, με το συνεχώς διευρυμένο δίκτυο εξυπηρέτησης της, με τα πράσινα, eco-friendly Lockers σε περισσότερες από 140 περιοχές της Ελλάδας, με περισσότερα από 900 lockers σε όλη τη χώρα, η Box Now καλύπτει το 75% του πληθυσμού, ενδεικτικά σε: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Τρίπολη, Χαλκίδα, Πύργο, Καλαμάτα, Άργος, Αγρίνιο, Λάρισα κα. Βασικός της στόχος είναι όλοι οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε κάποιο Box Now Locker, καλύπτοντας όσο το δυνατόν μικρότερη απόσταση για να παραλάβουν τις παραγγελίες τους.

Με την ευκαιρία της ανάληψης των νέων του καθηκόντων του, ο Δημήτρης Ανδριώτης, CEO, τόνισε:

«Στην Box Now επαναπροσδιορίζουμε και απλοποιούμε το πλαίσιο για παραλαβές προϊόντων από ηλεκτρονικά καταστήματα. Παράλληλα προσφέρουμε τη φιλικότερη επιλογή για αποστολές δεμάτων από ιδιώτη σε ιδιώτη. Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας και στην τεχνολογία, με κύριο στόχο ο πελάτης να βρίσκεται στο επίκεντρο. Θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να διευρύνουμε το δίκτυο και τις υπηρεσίες μας».