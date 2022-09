Ο Σωτήρης Ζαρταλούδης επικεφαλής της XSpot Wealth στην Αθήνα

Καθήκοντα επικεφαλής ανέλαβε πρόσφατα ο κ. Σωτήρης Ζαρταλούδης, στο υποκατάστημα της XSpot Wealth στην Αθήνα. Πρόκειται για έναν έμπειρο επαγγελματία με ισχυρή παρουσία στον τραπεζικό κλάδο, στο Wealth και Portfolio Μanagement.

Τα τελευταία 15 χρόνια δραστηριοποιείται στον τραπεζικό τομέα, όπου και διετέλεσε Wealth Relationship Manager στη Citibank και την HSBC Continental Europe. Στα πρώτα στάδια της καριέρας του, εργάστηκε στον τομέα του Asset management ως Investment και Portfolio Manager.

Είναι κάτοχος Master of Science in Finance, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Brunel of West London και κάτοχος Πιστοποίησης Επαγγελματικής Καταλληλότητας Κατηγορίας Γ Επενδυτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου από την Τράπεζα της Ελλάδος και CYSEC Advanced Certification.

Ο κ. Σωτήρης Ζαρταλούδης, Επικεφαλής του υποκαταστήματος της XSpot Wealth στην Αθήνα, δήλωσε: «Μετά από 25 χρόνια στον επενδυτικό και τραπεζικό κλάδο είναι ξεκάθαρο ότι οι σύγχρονες οικονομικές συνθήκες απαιτούν λύσεις που θα μπορούν να καλύψουν τις χρηματοοικονομικές ανάγκες όλων των ανθρώπων μέσω μιας περισσότερο προσωποποιημένης και διαφανής υπηρεσίας επενδύσεων, με ορθολογικά μειωμένα κόστη και άμεσης πρόσβασης στην πληροφορία μέσω της τεχνολογίας. Ο ρόλος μου στην XSpot Wealth είναι να δημιουργήσω τις απαραίτητες συνθήκες ανάπτυξης της εταιρείας, που θα ενισχύσουν την επενδυτική εμπειρία του πελάτη, χρησιμοποιώντας καινοτόμα επενδυτικά εργαλεία που μπορεί να του παρέχει η XSpot Wealth, τα οποία θα τον βοηθήσουν να ικανοποιήσει τις χρηματοοικονομικές του ανάγκες».