Θυσία στο λειτουργικό κόστος τα κέρδη της Ολύμπος

Η αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών και του ενεργειακού κόστους ροκάνισαν τα κέρδη του ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία συμφερόντων της οικογένειας Σαράντη παρά το γεγονός ότι ο τζίρος του ενισχύθηκε κατά 5,25% στα 426,754 εκατ. ευρώ.

Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν 5,96% στα 77,792 εκατ. ευρώ, τα EBITDA υποχώρησαν κατά 12,41% στα 45,370 εκατ. ευρώ, πτώση 55,51% καταγράφηκε στα κέρδη προ φόρων που διαμορφώθηκαν στα 10,238 εκατ. ευρώ, τα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν κατά 48,45% στα 8,894 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα μειώθηκαν στα 12,092 εκατ. ευρώ από 15,319 εκατ. ευρώ.

Πάντως τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ήταν θετικά 683 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών μετά από φόρους 4,041 εκατ. ευρώ. Η αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι τα λοιπά συνολικά έσοδα της χρήσης ωφελήθηκαν από την επανεκτίμηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων των θυγατρικών εταιρειών από ανεξάρτητο επαγγελματία εκτιμητή καθώς και από την αναβαλλόμενη φορολογία του αποθεματικού εύλογης αξίας της εταιρείας. Ακόμα, παρουσιάστηκε μείωση της επίδρασης από τις συναλλαγματικές διαφορές.

Ο σχεδιασμός του ομίλου προβλέπει μείωση κόστους κυρίως με αναδιοργάνωση των παραγωγικών διαδικασιών, των λειτουργικών τομέων και των δικτύων διανομής. Και κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας και των θυγατρικών της με προγραμματισμένες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

Ο όμιλος που από τις αρχές της χρονιάς έχει προχωρήσει σε μπαράζ εξαγορών (Αγνό, Ν.Θ. Κουρούσιης Ltd, United Milk Co) ενώ υπέγραψε τρια μακροπρόθεσμα δάνεια. Την 01/06/2022 η OLYMPUS FOODS CYPRUS υπέγραψε Μακροπρόθεσμο Δάνειο υψους 32 εκατ. ευρώ με την Εθνική Τράπεζα με τους βασικούς όρους να προβλέπουν διάρκεια οκτώ ετών. To εν λόγω δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη μέρους του επενδυτικού κόστους κατασκευής της νέας παραγωγικής μονάδας χαλουμιού στην Κύπρο, συνολικού ύψους 40 εκατ. ευρώ.

Η θυγατρική της S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV S.A. την 22/09/2021 σύναψε σύμβαση ενός νέου μακροπρόθεσμου δανείου ποσού 15 εκατ. ευρώ, το οποίο εκταμιεύτηκε μερικώς εντός του 2022 με σκοπό τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου διετίας. Επίσης η ίδια θυγατρική στις 22/09/2021 σύναψε σύμβαση νέου μακροπρόθεσμου δανείου ποσού 25 εκατ. ευρώ με την UniCredit, (εκταμιεύτηκε στις 20/10/2021) και σκοπός του ήταν η ενίσχυση της ρευστότητας της θυγατρικής για αποπληρωμή της υποχρέωσης λόγω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου και επιστροφή προς την μητρική εταιρεία. Η επίσης θυγατρική της S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV S.A. σύναψε την 22/09/2021 σύμβαση ενός νέου μακροπρόθεσμου δανείου ποσού 15 εκατ. ευρώ, το οποίο εκταμιεύτηκε μερικώς εντός του 2022 με σκοπό τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου διετίας.

Σε ότι αφορά το απασχολούμενο προσωπικό, την 31η Δεκεμβρίου 2021 στον όμιλο ήταν 1.523 και στην εταιρεία 866 άτομα όταν την 31η Δεκεμβρίου 2020 ήταν 1.542 και 908 άτομα αντίστοιχα.

Ενώ αναφορικά με το μέρισμα για τη χρήση του 2021 η διοίκηση της εταιρείας πρότεινε να διανεμηθεί προμέρισμα ποσού 4,014 εκατ. ευρώ μόνο στους προνομιούχους μετόχους. Η τακτική γενική συνέλευση της 6ης Σεπτεμβρίου του 2021, είχε εγκρίνει τη διανομή κερδών της χρήσης 2020 μόνο στους προνομιούχους μετόχους συνολικού ποσού 5,998 εκατ. ευρώ.