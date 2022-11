Τίτλοι τέλους για τη Freenow (Beat) στη Λατινική Αμερική

Ενα μήνυμα που έβαζε τίτλους τέλους στην δραστηριότητα της Freenow στην Λατινική Αμερική έλαβαν σήμερα οι οι συνεργάτες-οδηγοί της Freenow - πρώην Beat στην Ελλάδα.

Το μήνυμα:

«Αγαπητέ συνεργάτη, θα θέλαμε να γνωρίζεις πως η FREE NOW και οι μέτοχοί της αποφάσισαν να διακόψουν τις δραστηριότητες τους μέσω της ΒΕΑΤ στη Λατινική Αμερική, ώστε να ενισχύσουν την επένδυσή τους στην Ευρώπη, όπου το FREE NOW App φιλοδοξεί να γίνει το κορυφαίο Super App Μετακινήσεων.Αυτή η εξέλιξη δεν επηρεάζει τη λειτουργία μας και την ελληνική ομάδα, η οποία, όπως γνωρίζεις, ως μέρος της FREE NOW αυτονομήθηκε ήδη από το 2019, ενώ από το 2020 επιχειρεί ως ξεχωριστή εταιρική οντότητα (FREE NOW Hellas). H FREE NOW με τη νέα της εφαρμογή συνεχίζει να επενδύει στην Ελλάδα, όπου χάρη και στη δική σου συμβολή προσφέρει σήμερα το καλύτερο ιστορικά επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών».

Λίγο αργότερα έγινε ενημέρωση των 170 εργαζομένων που απασχολούνται στα γραφεία της Ελλάδας αλλά με αντικείμενο τις δραστηριότητές της στη Λατινική Αμερική. Όπως ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι από το CEO A. Pennington θα υπάρξει πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου λαμβάνοντας πακέτα αποχώρησης ή, εφόσον υπάρχουν οι σχετικές θέσεις, η απασχόλησή τους σε άλλα πόστα μέσα στην εταιρεία, διεκδικώντας θέσεις στον ευρωπαϊκό κλάδο της Freenow.

Σύμφωνα με την διοίκηση όσον αφορά την ομάδα που υποστηρίζει ειδικά την ελληνική αγορά, δεν επηρεάζεται καθώς έχει διαχωριστεί από το 2019 από την ομάδα της Λατινικής Αμερικής και από το 2020 αποτελεί ξεχωριστή εταιρική οντότητα ως μέρος του ευρωπαϊκού κλάδου της Freenow.

«H εφαρμογή μάλιστα πρόσφατα άλλαξε και ονομασία, κλείνοντας και τυπικά το προηγούμενο κεφάλαιο. H ελληνική αγορά παραμένει μια από τις κορυφαίες της Freenow, με αξιοσημείωτα οικονομικά αποτελέσματα. Η εταιρεία έχει επιλέξει να πληρώνει φόρους στην Ελλάδα, κάτι που δεν είναι δεδομένο στο συγκεκριμένο χώρο, ενώ αυξάνει συνεχώς το αποτύπωμα της. Η πρόσφατη επένδυση στο rebranding ξεπέρασε σε αξία τα 5 εκατ. ευρώ, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό αυξήθηκε τον τελευταίο χρόνο κατά 15%. Σύντομα μάλιστα, αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί, καθώς η εταιρία ανακοίνωσε τη λειτουργία στην Αθήνα και δεύτερου hub υποστήριξης των λειτουργιών της».

Από πλευράς της εταιρείας, η επίσημη θέση της Freenow μαζί με τους μετόχους της BMW Group και Mercedes-Benz Mobility ελήφθη η απόφαση να διακοπούν οι δραστηριότητές της στη Λατινική Αμερική, οι οποίες δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα ειδικά σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά.

Όσο για την Beat, ένα μεγάλο κομμάτι των λειτουργιών της Λατινικής Αμερικής μαζί με τα πάγια θα πωληθούν, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων και των εργαζομένων, ενώ το υπόλοιπο κομμάτι θα εκκαθαριστεί.