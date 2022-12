Λείπει... σαμπάνια από τα ελληνικά ποτήρια

Η αγορά κινδυνεύει να ξεμείνει από σαμπάνια και τα αποθέματα του οίκου εξαντλούνται, προειδοποίησε προ ολίγων εβδομάδων ο επικεφαλής της Moët Hennessy, Philippe Schaus. Τα προβλήματα με την παραγωγή, τις ελλείψεις σε μπουκάλια και τη μείωση των αποθεμάτων σαμπάνιας, ξεκίνησαν εν μέσω της πανδημίας, μόνο που σήμερα η επιστροφή στην «κανονικότητα» έχει πιέσει ακόμη περισσότερο τους παραγωγούς της Καμπανίας να αντεπεξέλθουν στη ζήτηση.

Στην Ελλάδα, η ζήτηση έχει αυξηθεί 10%, όμως λόγω των προβλημάτων στην παραγωγή, η προσφορά υπολείπεται τουλάχιστον κατά 40% της ζήτησης, λέει ο επικεφαλής της Άμβυξ Ισίδωρος Ρεβάχ (φωτ.) στο Euro2day.gr.

Η εταιρεία Άμβυξ, η παλαιότερη ελληνική εταιρεία εισαγωγής, marketing και εμπορίας αλκοολούχων ποτών στη χώρα, αντιπροσωπεύει γνωστές μάρκες ποτών, μπίρας και άλλων αλκοολούχων (αλλά και μη) προϊόντων. Μεταξύ αυτών και τον οίκο Moët Hennessy. Όμως παρά τα εξωγενή προβλήματα με τα αποθέματα της Moët, την απώλεια της διανομής της Bacardi-Martini, του οίκου Tradall και το Κτήμα Σεμέλη, οι φετινές καθαρές πωλήσεις της Άμβυξ θα ξεπεράσουν τα 85 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη τα 6 εκατ. ευρώ, λέει ο κ. Ρεβάχ. Πέρυσι οι καθαρές πωλήσεις της ήταν 68,89 εκατ. ευρώ από 58,471 εκατ. ευρώ το 2020 και τα καθαρά κέρδη στα 3,552 εκατ. ευρώ έναντι 821.708 ευρώ το 2020.

Στη φετινή ανάπτυξη συνέβαλε η ενσωμάτωση στο portfolio της Άμβυξ και άλλων ετικετών του οίκου Moët Hennessy, όπως η premium βότκα Belvedere, της Proximo κ.ά. ενώ όπως σημειώνει ο ίδιος, εντυπωσιακή είναι η πορεία των πωλήσεων της πολωνικής βότκας Serkova. Σύμφωνα με τον κ. Ρεβάχ, η Serkova είναι η πρώτη σε πωλήσεις βότκα στην Ελλάδα και το τρίτο σε πωλήσεις ποτό μετά το Johnnie Walker και το Gordon’s. Ο ίδιος χαρακτηρίζει ως θαύμα αυτή την πορεία, που δεν ανεκόπη από το παγκόσμιο μποϊκοτάζ των Δυτικών στη βότκα, ρωσικής ή άλλης παραγωγής, όπως διευκρινίζει στο Euro2day.gr.

Η επόμενη χρονιά θα βρει την εταιρεία Άμβυξ με μια συνεργασία μείον. Τις ημέρες αυτές ολοκληρώνεται η συνεργασία με την εταιρεία αναψυκτικών Three Cents, που σήμερα έχει φθάσει να πουλά 450.000 κιβώτια αναψυκτικά. Μέρος αυτής της ανάπτυξης η Three Cents, που εξαγοράστηκε από θυγατρική της Coca Cola HBC προς 45 εκατ. ευρώ και η διανομή της περνά από τις αρχές του 2023 στην Coca Cola 3E, την οφείλει κατά γενική ομολογία της αγοράς στη δουλειά που έγινε από την Άμβυξ στην τοποθετήσή της στα τελικά σημεία.

Αυτό το Know How στην κατηγορία των premium αναψυκτικών παραμένει στην περιουσία της Άμβυξ, που εμφανίζεται έτοιμη να το κεφαλαιοποιήσει. «Υπάρχουν πολλοί παραγωγοί που μπορούν να φτιάξουν για εμάς αναψυκτικά», λέει ο κ. Ρεβάχ, ο οποίος δεν θέλησε να αποκαλύψει περισσότερα επ’ αυτού. Τα αναψυκτικά της Three Cents παράγονταν, μέχρι και την πώλησή της στην Ideal, στο εργοστάσιο της εταιρείας Κρίνος στο Αίγιο.

Σχέδια υπάρχουν και για τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της Άμβυξ στον κλάδο του κρασιού. Σήμερα η Άμβυξ, που προχώρησε σε αύξηση αποδοχών με τη μορφή bonus στο προσωπικό της, διανέμει 34 προϊόντα κρασιού, τριών οίκων, εκ των οποίων δύο είναι ελληνικοί. Το Κτήμα Παλυβού και το Κτήμα Άλφα. Αυτή την premium κατηγορία κρασιών θα την ενισχύσει με νέες συνεργασίες με ανεξάρτητα οινοποιεία, λέει ο κ. Ρεβάχ, που απέφυγε να δώσει περισσότερες πληροφορίες.