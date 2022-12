Cosmote Deals for YOU: Παραστάσεις με έκπτωση 50% στο Christmas Theater

Χριστουγεννιάτικες εμπειρίες για όλη την οικογένεια, θα ζήσουν και φέτος οι συνδρομητές Cosmote με το πρόγραμμα Cosmote Deals for YOU στα Christmas Theater, Village Cinemas, Christmas Factory και σε επιλεγμένα θέατρα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ως επίσημος χορηγός του Christmas Theater η Cosmote, για τρίτη χρονιά, δίνει σε όλους τους συνδρομητές της τη δυνατότητα να απολαύσουν συναρπαστικές θεατρικές παραστάσεις, αλλά και μουσικές εκδηλώσεις με έκπτωση 50% στην τιμή του κάθε εισιτηρίου, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μεταξύ των παραστάσεων, ξεχωρίζουν οι αγαπημένοι καλλιτέχνες Μαρινέλλα και Γιώργος Νταλάρας, η συναυλία αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο με τους Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Μίλτο Πασχαλίδη και Χρήστο Θηβαίο, αλλά και κλασσικά έργα των Μότσαρτ και Στράους που ερμηνεύουν σπουδαίοι μουσικοί της Βιέννης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και θεατρικές υπερπαραγωγές για μικρούς και μεγάλους, όπως η sold-out παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Οδύσσεια», το απολαυστικό παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά για τη μάγισσα «Φρικαντέλα» που μισούσε τα κάλαντα, με ζωντανή συμφωνική ορχήστρα.

Η Cosmote είναι χορηγός και στο Christmas Factory. Τις Δευτέρες, τις Τετάρτες και τις Παρασκευές, το Cosmote Deals for YOU επιφυλάσσει 2 εισιτήρια στην τιμή του 1 για όσους επισκεφτούν το μεγαλύτερο Παγοδρόμιο της Αθήνας, 250 τ.μ., στο Christmas Factory στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.

Οι συνδρομητές Cosmote μπορούν, ακόμα, να απολαύσουν κάθε Τετάρτη μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες στα Village Cinemas, με -30% ανά εισιτήριο, αλλά και προσφορές σε επιλεγμένα θέατρα.

Κάθε συνδρομητής Cosmote -σταθερής, κινητής, καρτοκινητής ή Cosmote TV- μπορεί μέσα από τα My Cosmote app και WHAT’S UP app, ή στην ιστοσελίδα www.cosmote.gr/dfy να λάβει τον κωδικό του και να ενεργοποιήσει όλες τις εορταστικές προσφορές του Cosmote Deals for YOU .