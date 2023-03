Φιναλίστ με επτά υποψηφιότητες στα διεθνή βραβεία Loyalty η Warply

Η Warply προκρίθηκε σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σαν finalist στα “International Loyalty Awards 2023” για τα Προγράμματα:

Germanos στην κατηγορία Loyalty Best Use of Gamification για την ενίσχυση του customer engagement με δημιουργικά games / activations για το πρόγραμμα πιστότητας

Cosmote For You στις κατηγορίες:

Best Loyalty Program Retail

Best Use of Customer Analytics/Data

Πρόκειται για ένα leading-edge Πρόγραμμα επιβράβευσης από τον κορυφαίο πάροχο κινητής

“ΕΚΟ Smile Loyalty app στην κατηγορία Best Use of Technology in loyalty

“Jameson Loyalty program” στην κατηγορία Best Use of Communications

“bp” στην κατηγορία Best Short Term Loyalty Initiative για την ενέργεια μέσω του mybp app, όπου με αγορές καυσίμων στα πρατήρια bp κερδίζει κανείς συμμετοχές για κληρώσεις σε μεγάλα δώρα

“S plus+ Samsung Loyalty Program” στην κατηγορία Best B2B Loyalty Program