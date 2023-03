Νέο υποκατάστημα στα Χανιά άνοιξε η Cosmos Business Systems

Σε συνεργασία με την Hewlett-Packard Enterprise, η εταιρεία οργάνωσε την εκδήλωση «Journey from Edge to Cloud» την Πέμπτη 23 Μαρτίου στο Ηράκλειο και παρουσίασε λύσεις «IT as a service» και «Cyber Security».