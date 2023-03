Νέες επενδύσεις ετοιμάζει η Box Now

Νέες επενδύσεις δρομολογεί η BOX NOW, θυγατρική του Emma Capital Group, με στόχο την ανάπτυξη του μεγαλύτερου δικτύου αυτόματων μηχανημάτων παραλαβής δεμάτων στη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε εχθές ο Δημήτρης Ανδριώτης, CCO της εταιρείας, στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης με δημοσιογράφους, από την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας (ίδρυση Απρίλιος 2021) έχουν επενδυθεί 15 εκατ. ευρώ και αναμένονται επενδύσεις άλλων 10 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2024.

Το δίκτυο της BOX NOW στην Ελλάδα αριθμεί περίπου 1.400 αυτόματα μηχανήματα παραλαβής δεμάτων (Lockers) με 45.000 θέσεις (θυρίδες) σε 200 μεγάλες πόλεις πανελλαδικά. Στόχος είναι η αύξηση των μηχανημάτων σε 2.200 με 70.000 θέσεις. Καλύπτει το 85% του πληθυσμού της χώρας και θα αγγίξει το 92% μέσα στο 2023. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία επεκτείνει άμεσα το δίκτυό της στην Κρήτη ενώ από την επόμενη χρονιά σχεδιάζεται η επέκταση στις Κυκλάδες και στα Ιόνια νησιά.

Συνολικά από την έναρξη της δραστηριότητάς της στην ελληνική αγορά έχει παραδώσει πάνω από 650.000 παραγγελίες και μέχρι το τέλος του χρόνου θα φτάσει τα 2,5 εκατ. παραγγελίες. Μάλιστα, σύντομα η εταιρεία θα χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της αποθήκη 7.000 τ.μ. στην Αττική. Ήδη διαθέτει για την εξυπηρέτηση των παραδόσεων αποθήκη 1.700 τ.μ. στη Μεταμόρφωση, καθώς επίσης και σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Τρίπολη, Ιωάννινα, Καβάλα και Κρήτη.

Την ίδια στιγμή, η BOX NOW συνεργάζεται με 600+ e-shops, προσθέτοντας 50+ e-shops ανά μήνα. Στους συνεργάτες της εταιρείας συγκαταλέγονται: ZARA, tofarmakeiomou, wecare, ofarmakopoiosmou, Intersport, Inditex Greece, Galerie de Beaute, Celestino, Funky Budda, Politeianet, κ.α. Επίσης εξυπηρετεί την Public καθώς η Emma Capital Group έχει προχωρήσει σε στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο Olympia, ο οποίος διαθέτει μικρό διψήφιο ποσοστό στηρίζοντας το πλάνο ανάπτυξης της BOX NOW.

Σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν, η εταιρεία ενισχύει περαιτέρω το δίκτυο συνεργατών της ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, με στόχο την παράδοση παραγγελιών που αφορούν κυρίως ξηρά προϊόντα και μη τρόφιμα, σε θυρίδες. Επίσης, στα σχέδια της διοίκησης περιλαμβάνεται η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Κύπρο ενώ διερευνάται και η συνεργασία με την πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών eBay.

Με κινητήριο δύναμη το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο σήμερα περιλαμβάνει πάνω από 150 εργαζόμενους ειδικευόμενους σε διαφορετικούς τομείς -με στόχο να διπλασιαστούν στο τέλος του χρόνου-, η BOX NOW εξυπηρετεί τους πελάτες-καταναλωτές, επιτυγχάνοντας όσο πιο άμεσους χρόνους παράδοσης των δεμάτων.

Η BOX NOW αναπτύσσεται σε B2B & Β2C επίπεδο. Συγκεκριμένα, σε ηλεκτρονικά καταστήματα προσφέρει υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων μέσω BOX NOW Lockers. Στις εταιρείες κούριερ προσφέρει πρόσθετες λύσεις επαναδρομολόγησης παραδόσεων μέσω των BOX NOW Lockers. Στον τελικό καταναλωτή ή σε μικρές επιχειρήσεις που αποστέλλουν καθημερινά έγγραφα κτλ. προσφέρει την επιλογή αποστολής & παράδοσης ιδιωτικών δεμάτων από Locker σε Locker ή σε διεύθυνση σπιτιού (Υπηρεσία: Στείλε δέμα σε δευτερόλεπτα).

O καταναλωτής μπορεί να επιστρέψει (BOX NOW returns) το δέμα του στο Ε-shop, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε BOX NOW Locker τον εξυπηρετεί. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την αγορά στο αγαπημένο του e-shop και να πληρώσει μόλις το δέμα παραδοθεί στο locker μέσω payment link (BOX NOW PAY ON THE GO).

Τα ΒΟΧ ΝΟW Lockers είναι αυτόνομα και λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, προσφέροντας ένα νέο, καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο παράδοσης και αποστολής δεμάτων. Τοποθετούνται σε εξωτερικούς, εύκολα προσβάσιμους 24/7 χώρους και είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Μέσω πάνελ που είναι τοποθετημένα στην επιφάνεια τους, λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, γι' αυτό και δεν απαιτούν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος καθώς λειτουργούν αποκλειστικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ