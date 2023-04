Συνεργασία Pet City-Box Now για παραδόσεις ειδών κατοικιδίου

Ένας νέος τρόπος παραλαβής δεμάτων των Pet City χωρίς έξοδα αποστολής για όλο τον Απρίλιο είναι πλέον διαθέσιμος στο online shop της εταιρείας. Παραγγέλνοντας έως τις 13:00, παραλαμβάνεις το δέμα σου την επόμενη ημέρα το πρωί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ή σε 24-48 ώρες πανελλαδικά.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία προχώρησε σε συνεργασία με την υπηρεσία παραλαβής δεμάτων BOX NOW για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσα από το petcity.gr. Η διαδικασία επιλογής της υπηρεσίας είναι η εξής: Επιλέξετε την BOX NOW ως τρόπο παράδοσης μέσα από το petcity.gr. Στη συνέχεια, διαλέγετε ένα από τα 1.400 Box Now Lockers που σας εξυπηρετεί και το δέμα σας είναι έτοιμο για παραλαβή με τον 6ψήφιο κωδικό που σας έχει σταλεί στο κινητό.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, τα Pet City δίνουν τη δυνατότητα δωρεάν παραλαβής των αγορών με έναν πιο ευέλικτο και eco-friendly τρόπο, που απαλλάσσει από τυχόν δυσκολίες παράδοσης και προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό άμεση και πρωτοποριακή εξυπηρέτηση.

Ο Χρήστος Κουνάβης, Head of Omnichannel της Pet City Group δήλωσε

«Λανσάρουμε με ενθουσιασμό τη νέα υπηρεσία Express Παράδοσης μέσω των BOX NOW Lockers 24/7. Στόχος μας, να φέρουμε τα Pet City δίπλα σε κάθε pet parent πανελλαδικά, προσφέροντας ταχύτητα και απόλυτη άνεση ως προς την ώρα και την ημέρα παραλαβής ενώ διατηρούμε μία eco-friendly παρουσία. Η υπηρεσία είναι ήδη διαθέσιμη στο eShop μας και αποτελεί ένα βήμα στη συνολική πολυκαναλική στρατηγική μας».