Ομιλος Σαράντη: Οι συνέργειες μετά την ενσωμάτωση της Stella Pack

Με μια μάλλον συντηρητική οικονομική πρόβλεψη –όπως παραδέχθηκε και η διοίκηση του ομίλου– επανήλθε η Σαράντης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών προκειμένου να ενημερώσει τόσο για τα δεδομένα της χρήσης 2022 όσο και για την προοπτική του 2023.

Κατά τον CFO του ομίλου Κ. Ροζακέα, ήδη οι ρυθμοί αύξησης των πωλήσεων στο α’ τρίμηνο της χρονιάς άγγιξαν το 20% σε ενοποιημένη βάση (17% like for like, αν εξαιρεθεί το εφέ της εποχικότητας λόγω Πάσχα), ποσοστό υπερδιπλάσιο της πρόβλεψης που διατύπωσε χθες για αύξηση πωλήσεων κατά 7,8% για το σύνολο του 2023.

Πέραν αυτής της παραμέτρου, σημαντική ευνοϊκή επιρροή στα μεγέθη του ομίλου αναμένεται να φέρει η ενσωμάτωση της πολωνικής εταιρείας Stella Pack, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του β’ τριμήνου της χρονιάς. Η διοίκηση του ομίλου δεν συμπεριέλαβε στην παρούσα φάση τα εκτιμώμενα οφέλη από την εξαγορασθείσα εταιρεία παραγωγής ειδών οικιακής χρήσης, ωστόσο προβαίνει σε εκτιμήσεις για τις συνέργειες που θα προκύψουν το 2023 και το 2024.

Πιο συγκεκριμένα, η Stella Pack to 2022 έκλεισε με πωλήσεις ύψους 73 εκατ. ευρώ και κέρδη EBITDA ύψους 8,5 εκατ. ευρώ. Ο κ. Ροζακέας ανάφερε ότι οι εκτιμώμενες εξοικονομήσεις σε διοικητικό και παραγωγικό επίπεδο μετά τη συγχώνευση θα αποδώσουν 3,5 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό EBITDA, συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών, να ανέλθει σε τουλάχιστον 12,5 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.

Δεδομένου ότι η εταιρεία αναμένεται να ενσωματωθεί κατά το β’ εξάμηνο του 2023 στην πολωνική θυγατρική του ομίλου, εκτιμάται ότι θα αποτυπωθεί το 30%-35% των συνεργειών στη φετινή χρήση, ωστόσο το 2024 θα περάσει το πλήρες όφελος της ενσωμάτωσης. Σημειώνεται πως ο όμιλος, αν και δεν αποκάλυψε το τίμημα για την εξαγορά της Stella Pack, έχει υπολογίσει χρηματοοικονομική επιβάρυνση 2 εκατ. ευρώ για την εξαγορά της, καθώς ήδη έχει δεσμεύσει το ποσό του αντιτίμου.

Τα περιθώρια κέρδους

Σε κάθε περίπτωση, και πέρα από την επίδραση των εξαγορών, ο όμιλος εκτιμά πως τα περιθώρια κέρδους του –μετά τη σημαντική πίεση που δέχτηκαν το 2022 εξαιτίας της απόφασης απορρόφησης μέρους του αυξημένου κόστους– θα επανέλθουν στο επίπεδο του 2019. Ειδικότερα, με την παρούσα πρόβλεψη εκτιμάται ότι το περιθώριο EBITDA θα διαμορφωθεί στο 11,2% (10,2% το 2022 και 11,5% το 2019), αφενός γιατί υποχωρεί η πίεση από το κόστος πρώτων υλών, μεταφορικών και ενέργειας, αλλά και γιατί οι επενδύσεις των προηγούμενων χρόνων –για παράδειγμα στην Polipack στην Πολωνία, στο εργοστάσιο των Οινοφύτων, αλλά και η προσθήκη της Stella Pack– θα ευνοήσουν την αποτελεσματικότητα της παραγωγής.

Νέα κίνηση στη Ρουμανία

Εφόσον η εξαγορά της πολωνικής παραγωγικής εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης, ο όμιλος επανεκκινεί διαπραγματεύσεις για την εξαγορά ομοειδούς εταιρείας (με σήματα ειδών οικιακής χρήσης) στη Ρουμανία. Σύμφωνα με τον κ. Ροζακέα, αφορά εταιρεία μικρότερου βεληνεκούς (το 1/3 της Stella Pack) με σημαντικό μερίδιο στην τοπική αγορά, η οποία κατά τη στρατηγική εξαγορών της Σαράντης θα προσθέσει μέγεθος στο universe του ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη.

Επιπλέον, μετά τη δρομολόγηση απεμπλοκής από το joint venture με την Estee Lauder, ο όμιλος πραγματοποιεί επαφές για ενίσχυση του χαρτοφυλακίου καλλυντικών επιλεκτικής διανομής, με τον κ. Ροζακέα να σημειώνει πάντως πως δεν αναμένεται κάποια προσθήκη μέσα στην τρέχουσα χρήση.

Οι τιμές

Η διοίκηση του ομίλου επανέλαβε πως δεν θα υπάρξουν ανατιμήσεις προϊόντων το 2023, καθώς η κοστολογική βάση τείνει να ισορροπεί, ενώ σημείωσε πως η αύξηση κύκλου εργασιών στο α’ τρίμηνο του 2023 προέρχεται κυρίως από την αύξηση του όγκου πωλήσεων.

Παρ' όλα αυτά, η διοίκηση του ομίλου δεν προέβλεψε «διόρθωση» τιμών προς τα κάτω λόγω αποκλιμάκωσης του κόστους. «Ακολουθούμε τον ανταγωνισμό και όχι τα κοστολόγια», ανάφερε ο κ. Ροζακέας, συμπληρώνοντας ωστόσο πως ο όμιλος θα υποστηρίξει τα μερίδιά του, όπως έπραξε και το 2022, προσαρμόζοντας την τιμολογιακή του πολιτική. Κατά την εκτίμηση της διοίκησης του ομίλου, η μείωση τιμών δεν θα είναι άμεση στο ράφι, αλλά θα έρθει εμμέσως, μέσω προωθητικών ενεργειών.