Τι αλλάζει στον χωροταξικό χάρτη της λιανικής

“Δεν έχουμε δει τίποτα από τον νέο χωροταξικό χάρτη της λιανικής. Ο καταναλωτής θα μας οδηγήσει σε σημεία που δεν φανταζόμαστε. Έχουμε μπροστά μας ενδιαφέροντες καιρούς” είπε νωρίτερα ο επικεφαλής του ομίλου Φουρλής, Βασίλης Φουρλής κατά τη διάρκεια συζήτησης με θέμα "Win the Town to Win the Future of Retail” που πραγματοποιήθηκε στο Delphi Economic Forum.

Ο κ. Φουρλής, σημείωσε πως οδεύουμε σε μια κυκλική οικονομία, και ότι αυτό που απαιτείται είναι ανοικτό μυαλό, επενδύσεις και ταλέντα που θα σηκώσουν το βάρος αυτής της νέας μετάβασης.

Με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της METRO κ. Αριστοτέλη Παντελιάδη να σημειώνει πως η συνύπαρξη με άλλα καταστήματα δεν έχει αποδώσει για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ όσο για τα συνεργαζόμενα concepts.

«Ένα σούπερ μάρκετ έχει τακτικές επισκέψεις 800-1.000 πελάτες καθημερινά άρα αποτελεί το σημείο που τραβάει κόσμο και έχει χρησιμοποιηθεί ως άγκυρα σε εμπορικά κέντρα», είπε και διερωτήθηκε «τι έχει να κερδίσει το σούπερ μάρκετ».

Ως παράδειγμα έφερε την 6χρονη συνύπαρξη με κατάστημα της Praktiker όπου το μοντέλο δεν δούλεψε. Όμως σημείωσε «η συνύπαρξη δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς» αν και έσπευσε να αναφέρει ότι στη Γερμανία η συνύπαρξη ενός κλασικού σούπερ μάρκετ και ενός discounter έχει νόημα. «Πράγματα που μας φαίνονται σε κάποιες φάσεις ταμπού, μπορεί να αποτελούν πολύ καλές λύσεις» σημείωσε.

Μιλώντας για την τεχνητή νοημοσύνη είπε πως μπορεί να βοηθήσει στην ανάλυση των data, «όμως δίπλα στην ΑΙ θα χρειαζόμαστε και τη φυσική νοημοσύνη», είπε. «Ο κίνδυνος» σημείωσε «είναι να χαθείς στα στοιχεία και μόνο να αναλύεις τα στοιχεία. Η δική μας κρίση θα θέσει τα ερωτήματα για να πάρουμε τις σωστές απαντήσεις» ανέφερε.

Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής της Mondelez Greece κ. Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος ανέφερε πως το 70% των ανθρώπων καταναλώνουν δύο σνακ την ημέρα και το 50% αντικαθιστά ένα γεύμα με σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Μιλώντας για την τεχνολογία σημείωσε «οφείλουμε από κοινού να δημιουργήσουμε εμπειρίες στους καταναλωτές και να τους φέρουμε πίσω στα καταστήματα».

Με τον κ. Βασίλη Κουτεντάκη από την Τράπεζα Πειραιώς να σημειώνει πως η Τράπεζα προσαρμόζεται στις ανάγκες των πελατών.

«Η αγοραστική δυνατότητα έχει γίνει 24/7 και η τράπεζα πρέπει να προσαρμοστεί τις ανάγκες του πελάτη και του εμπόρου».