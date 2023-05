Κυπαρίσσης (Optima bank): Επόμενο βήμα η είσοδος στο Χρηματιστήριο

Στη συζήτηση με θέμα ‘’New Banks: At the Heart of the Matter’’ συμμετείχε o Διευθύνων Σύμβουλος της Optima Bank, κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, (φωτ.) στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum VIII, την Πέμπτη 27 Απριλίου, 2023. Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης, ο κ. Paolo Fioretti, Deputy Head of Financial Sector and Market Analysis, ESM, η κα. Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Αttica Bank, ο κ. Παναγιώτης Τουρναβίτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος, κ. Χρήστος Κώνστας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κ. Κυπαρίσσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στους λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία της Optima bank, σε μια αγορά που κυριαρχούσαν οι συστημικές τράπεζες.

«H Optima bank ξεκίνησε από μια ομάδα στελεχών που είχαν ήδη τεράστια εμπειρία στον κλάδο. Στελέχη που μοιράζονταν το ίδιο όραμα: τη δημιουργία μιας τράπεζας - αναφοράς για όλη την αγορά. Στόχος μας ήταν μια πραγματικά διαφορετική τράπεζα που θα απαντά αποτελεσματικά και ουσιαστικά στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, είτε για ιδιώτες. Είμαστε περήφανοι γιατί πετύχαμε αυτόν τον φιλόδοξο στόχο και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Optima bank.

Σχετικά με τις σημαντικότερες επιτυχίες της Optima bank, ο κ. Κυπαρίσσης ανέφερε:

«Τα εμπόδια και οι προκλήσεις που ξεπεράσαμε ήταν πολλά και μεγάλα. Μην ξεχνάτε πως το ξεκίνημά μας συνέπεσε με το ξέσπασμα της πανδημίας. Μπήκαμε στο πρώτο lockdown με 5 καταστήματα και βγήκαμε από αυτό με 14. Τα σημεία-σταθμοί από τη -μέχρι σήμερα- πορεία μας είναι αρκετά. Ξεχωρίζω τα πιο σημαντικά: Ολοκληρώσαμε με απόλυτη επιτυχία 2 ΑΜΚ, οι οποίες ενίσχυσαν σημαντικά τα μεγέθη μας. Άλλο ένα επίτευγμα είναι ότι μέσα σε 18 μόλις μήνες καταφέραμε κάτι το οποίο ίσως αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ: Μπήκαμε στη ζώνη της λειτουργικής κερδοφορίας. Στις επόμενες χρήσεις η πορεία αυτή επιταχύνθηκε. Στην 3η μόλις χρήση τα οργανικά κέρδη τετραπλασιάστηκαν και η απόδοση για τους μετόχους ξεπέρασε το 23%. Το πιο σημαντικό όμως -και αυτό το φυλάμε ως κόρη οφθαλμού - είναι το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ικανοποίησης των πελατών μας, το οποίο είναι πρωτόγνωρο, ειδικά για τράπεζα».

Κάνοντας αναφορά στα άμεσα σχέδια της Τράπεζας, ο κ. Κυπαρίσσης είπε:

«Σήμερα δεν είμαστε μόνο η νεότερη, αλλά και η μεγαλύτερη τράπεζα, μετά τις συστημικές, σε επίπεδο ενήμερων δανείων. Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει το επόμενο βήμα θα γίνει πολύ σύντομα μέσω της εισαγωγή των μετοχών μας στο ΧΑΑ. Θα γίνουμε η πρώτη τράπεζα που θα το πραγματοποιήσει μετά από 17 χρόνια. Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να κάνουμε ακόμη πιο έντονο και ακόμη πιο θετικό το αποτύπωμά μας στην Οικονομία και τις επιχειρήσεις. Αυτός εξάλλου είναι και ο σκοπός μας. Να δημιουργούμε αξία για όσο το δυνατόν περισσότερους».