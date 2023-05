Πρεμιέρα για την αλυσίδα ξενοδοχείων Six Senses στην Ελλάδα

Το ντεμπούτο της στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά κάνει η Six Senses, μετά τη συμφωνία διαχείρισης που υπέγραψε με την Grivalia Hospitality για το resort που θα αναπτυχθεί στη Μεγαλόνησο, το μεγαλύτερο από τα νησιά που απαρτίζουν το σύμπλεγμα των Πεταλιών, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή καθιέρωση της Ελλάδας στον χάρτη των υπερπολυτελών αλυσίδων.

Αυτή, ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται το brand της Six Senses στην Ελλάδα, καθώς οι επιτελείς της αναζητούν εδώ και χρόνια την κατάλληλη ευκαιρία για να τοποθετηθούν στην εγχώρια αγορά. Μεταξύ άλλων, η Six Senses, με έδρα την Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, ήταν μία από τις αλυσίδες με τις οποίες φέρεται να είχε πραγματοποιήσει συζητήσεις η AGC Εquity Partners, το επενδυτικό σχήμα που αγόρασε τον εμβληματικό «Αστέρα» Βουλιαγμένης, για την υλοποίηση του δεύτερου επενδυτικού project του στην Ελλάδα, αυτή τη φορά στη Μύκονο, ενός έργου προϋπολογισμού περί τα 60 εκατ. ευρώ. Το brand Six Senses είχε ακουστεί στο παρελθόν και για την… επιστροφή των «Αστεριών» στη Γλυφάδα, ένα project, επίσης της Grivalia Hospitality, που τελικά θα φέρει την υπογραφή της One & Only.

Μέχρι πρότινος, πάντως, στην Ελλάδα το όνομα της ανατολίτικης αλυσίδας είχε συνδεθεί μόνο με πολυτελή κέντρα θαλασσοθεραπείας που φιλοξενούνται σε τουριστικά συγκροτήματα. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα του Six Senses Spa Elounda του Porto Elounda Golf & Spa Resort στην Κρήτη και του Six Senses Spa Mykonos στο The Belvedere Mykonos, στο νησί των ανέμων.

Σε ό,τι αφορά το νέο project της Grivalia, το «Six Senses Megalonisos», προβλέπεται η κατασκευή 75 υπερπολυτελών βιλών και 20 branded κατοικιών, εστιατορίων, χώρων ευεξίας και εκγύμνασης, ενός beach club, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας στους επισκέπτες. Το ύψος της επένδυσης της ανάπτυξης στους Πεταλιούς εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 280 εκατ. ευρώ και στόχος είναι η πρώτη φάση του project να έχει ολοκληρωθεί το 2025.

Απώτερη επιδίωξη των επικεφαλής της Grivalia είναι το «Six Senses Megalonisos» να αποτελέσει πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, με σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα. Μάλιστα, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τον ελληνικό τουριστικό κλάδο και την οικονομία της χώρας, καθώς η συνεισφορά του στο ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται πως θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Στο στάδιο της κατασκευής θα δημιουργηθούν περί τις 800 θέσεις απασχόλησης, ενώ κατά τη φάση λειτουργίας θα δημιουργηθούν 400 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.

Η Six Senses, ένα από τα κορυφαία brands πολυτελούς φιλοξενίας διεθνώς, διαχειρίζεται σήμερα 22 ξενοδοχεία και resorts σε 18 χώρες και έχει υπογράψει σύμβαση για ακόμη 41 νέα ακίνητα, στο πλαίσιο του διεθνούς πλάνου ανάπτυξής της. Οι νέες αφίξεις της Six Senses περιλαμβάνουν ξενοδοχεία σε Μαλδίβες, Λονδίνο και Νορβηγία. Η αλυσίδα, η οποία ιδρύθηκε το 1995, από τις αρχές του 2019 αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου των IHG Hotels & Resorts (InterContinental Hotels Group). «Δεν πίστευα ποτέ μετά από σχεδόν 35 χρόνια στον ξενοδοχειακό κλάδο ότι θα χρησιμοποιούσα στη δουλειά λέξεις όπως ενσυναίσθηση, ευγνωμοσύνη και αγάπη, αλλά έτσι εξελισσόμαστε και αυτό αντικατοπτρίζει τον ενθουσιασμό αυτού που κάνουμε», επισημαίνει στην ιστοσελίδα της αλυσίδας ο Neil Jacobs, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Μαζί με τα brands Regent, Intercontinental Hotels & Resorts, Vignette Collection, Kimpton Hotels & Restaurants και Hotel Indigo συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο των πολυτελών και lifestyle brands του ομίλου IHG Hotels & Resorts.