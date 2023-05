Public: Λανσάρουν υπηρεσία Buy Now, Pay Later και στα καταστήματα

Η “πληρωμή σε 3 άτοκες” χωρίς πιστωτική κάρτα, με Klarna, τώρα διαθέσιμη στο δίκτυο καταστημάτων Public

Το Public Group, έχοντας εξασφαλίσει για τους καταναλωτές τη δυνατότητα online πληρωμών με την υπηρεσία Public Buy Now, Pay Later σε τρεις άτοκες δόσεις και χωρίς πιστωτική κάρτα μέσω Klarna, καινοτομεί ξανά και λανσάρει τη δημοφιλή υπηρεσία και στο σύνολο των φυσικών καταστημάτων Public!

Η επέκταση της υπηρεσίας Public Buy Now, Pay Later με Klarna στα δίκτυα καταστημάτων παρέχει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στους καταναλωτές και αναβαθμίζει την αγοραστική εμπειρία τους. Ήδη από πέρσι τον Ιούλιο, η υπηρεσία «Πληρωμή σε 3 άτοκες δόσεις» (Pay in 3) αποτελεί ένα από τους πιο δημοφιλείς τρόπους πληρωμής, καθώς 1 στους 5 πελάτες που πραγματοποιούν αγορές στο public.gr επιλέγουν πληρωμή μέσω Klarna.

Τώρα οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές αξίας 35 έως €1.000 σε 3 άτοκες δόσεις ακόμα και με τη χρεωστική τους και στα καταστήματα, εξοφλώντας τις 3 δόσεις, εντός δύο μηνών από την αγορά, χρησιμοποιώντας μόνο τη χρεωστική τους κάρτα σε οποιοδήποτε καταστήματα του δικτύου σε όλη τη χώρα.

Οπως αναφέρει η εταιρεία, η διαδικασία πληρωμής μέσω της υπηρεσίας εντός των καταστημάτων είναι απλή, εύκολη και γρήγορη. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν οι καταναλωτές είναι να σαρώσουν τον κωδικό QR στα infopoint των καταστημάτων και να ακολουθήσουν τα βήματα ολοκλήρωσης της παραγγελίας στο περιβάλλον της Klarna, όπως θα έκαναν σε μία online αγορά. Αφού ακολουθήσουν αυτά τα βήματα, η πληρωμή ολοκληρώνεται αμέσως.

Ο Νίκος Βαρβαδούκας, VP Omni, Brand & Customer του Public Group, σχολιάζοντας την επέκταση της υπηρεσίας, δήλωσε: «Το οικοσύστημα του Public Group προσφέρει συνεχώς καινοτόμες λύσεις στους καταναλωτές και απελευθερώνει τις επιλογές τους, αναβαθμίζοντας την αγοραστική εμπειρία. Σε αυτή την κατεύθυνση, μετά την επιτυχία της συνεργασίας μας με την Klarna online, φέρνουμε τη fintech φιλοσοφία και στα καταστήματα, για να προσφέρουμε στους πελάτες μας την ευελιξία και την ευκολία που απαιτούν οι αγορές τους, γρήγορα, εύκολα και απλά, με την υπηρεσία Public Now, Pay Later μέσω Klarna».

Ο Ηλίας Πίτσαβος, Επικεφαλής της Klarna στην Ελλάδα, δήλωσε με τη σειρά του: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η ήδη πολύ επιτυχημένη συνεργασία μας με το Public Group διευρύνεται και μπορούμε έτσι να προσφέρουμε μεγαλύτερη ευελιξία αγορών και ευκολίες πληρωμών, σε ακόμη περισσότερους καταναλωτές και στα φυσικά καταστήματα Public».