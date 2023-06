Πολλαπλές βραβεύσεις για την ΑΒ Βασιλόπουλος σε Loyalty-Energy Mastering Awards

Η ΑΒ Plus και οι πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος της ΑΒ Βασιλόπουλος διακρίθηκαν στα Loyalty Awards και στα Energy Mastering Awards.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η AB Plus θεωρείται από τους πελάτες «η κάρτα Loyalty με τα περισσότερα οφέλη», αφού παρέχει στου πελάτες της ΑΒ τη δυνατότητα που κάνουν τα ψώνια πιο εύκολα και οικονομικά. Συνεπώς αναδείχθηκε ως νικητής κατακτώντας τον τίτλο «Loyalty Brand of the Year», το κορυφαίο βραβείο του θεσμού, κερδίζοντας, συνολικά, 15 βραβεία, 2 Platinum, 8 Gold, 5 Bronze.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, ξεχώρισε ταυτόχρονα και στα Energy Mastering Awards 2023, μια διοργάνωση όπου επιβραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την εξοικονόμηση πόρων και λειτουργικών δαπανών (ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα, νερό, πρώτη ύλη), όπως και κάθε στροφή στις «πράσινες» πρακτικές. Η ΑΒ διακρίθηκε σε πέντε κατηγορίες, με κορυφαίο το Βραβείο WINNER για την υποψηφιότητα με τίτλο “Βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία καταστημάτων σούπερ μάρκετ”, ενώ έλαβε επιπλέον 2 Gold, 1 Silver και 1 Bronze βραβεία.