Μερίσματα άνω των €720 εκατ. έως το 2026 θα μοιράσει η BFF

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου BFF Banking Group ενέκρινε το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας για την επόμενη πενταετία έως το 2028 με τίτλο: «Ever more a bank like no other» καθώς και τους οικονομικούς στόχους για την τριετία έως το 2026.

Στο ακόλουθο link μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση της εταιρείας προς το επενδυτικό κοινό. Τα βασικά σημεία του στρατηγικού πλάνου έχουν ως εξής:

Οι στρατηγικοί στόχοι της BFF έως το 2028

Περαιτέρω ανάπτυξη των κύριων κλάδων δραστηριότητας:

Υπηρεσίες factoring και δανεισμού: εδραίωση της εταιρείας ως ο μεγαλύτερος εκδοχέας απαιτήσεων έναντι των δημόσιων φορέων στην Ευρώπη μέσω:

ενδυνάμωσης του αποτυπώματος των πελατών της εταιρείας σε υπάρχουσες αλλά και νέες αγορές, και της έναρξης λειτουργίας του γαλλικού υποκαταστήματος





εδραίωσης του λειτουργικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της εταιρείας μεταξύ άλλων και με την αξιοποίηση του νέου συστήματος Factoring και άλλων υποστηρικτικών λειτουργιών που διευκολύνουν νομικά τις διαδικασίες είσπραξης,



Υπηρεσίες Συναλλαγών: περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της εταιρείας ως «τράπεζα που προσφέρει υπηρεσίες σε άλλες τράπεζες» (Banca di Secondo Livello) με σταθερά έσοδα και αυξημένες λειτουργικές καταθέσεις για τον Όμιλο:

Πληρωμές: εδραίωση ως η μεγαλύτερη ιταλική εταιρεία διαμεσολάβησης για συναλλαγές μεταξύ τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών (PSPs) αξιοποιώντας τη διαρκώς αύξουσα τάση των ηλεκτρονικών πληρωμών.





Υπηρεσίες Κινητών Αξιών: εδραίωση της εταιρείας ως τη μοναδική ιταλική τράπεζα η οποία θα παρέχει το πλήρες εύρος υπηρεσιών εξατομικευμένων κινητών αξιών και υπηρεσιών θεματοφυλακής σε εγχώριες τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων

Επιπλέον επενδύσεις σε λειτουργικές υποδομές με στόχο την αξιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών, τη διαχείριση λειτουργικών κινδύνων και τη δημιουργία περιθωρίου για περαιτέρω αποδοτικότητα.

με στόχο την αξιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών, τη διαχείριση λειτουργικών κινδύνων και τη δημιουργία περιθωρίου για περαιτέρω αποδοτικότητα. Περαιτέρω δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης για τους εργαζόμενους, με πλήρη ευθυγράμμιση των κινήτρων που θα δίνονται με τα συμφέροντα των stakeholders της εταιρείας.

Περαιτέρω βελτιστοποίηση χρηματοδότησης και κεφαλαίου.

Παροχή κορυφαίων για την αγορά αποδόσεων κεφαλαίου και μερισμάτων στους μετόχους, με τα κεφάλαια που υπερβαίνουν τον δείκτη κεφαλαίου CET1 πάνω από 12% να αποδίδονται ως μερίσματα.

Διατήρηση του χαμηλού προφίλ κινδύνου του Ομίλου, και αποτελεσματική διαχείριση των ανοιγμάτων καθυστερημένης αποπληρωμής και των ημερολογιακών προβλέψεων.

Περαιτέρω ενίσχυση του θετικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου, με περαιτέρω εδραίωση των στόχων ουδέτερου ενεργειακού ισοζυγίου και διπλασιασμό των επενδύσεων για κοινωνικές προωτοβουλίες.

Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης της BFF έως το 2026

Περαιτέρω βελτίωση του δείκτη Κόστους/Εσόδων, κάτω του 40%

Ισχυροί κεφαλαιακοί δείκτες: Στόχος για δείκτη CET1 πάνω από 12%

Κορυφαία στην αγορά Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) πάνω από 50%

Σημαντικές αποδόσεις για τους μετόχους:

Προσαρμοσμένα κέρδη της τάξεως των €255 - €265 εκατ. το 2026 αυξημένα κατά περίπου 78% σε σχέση με το 2022. Κέρδη ανα μετοχή: €1,37 - €1,43 (1,34 - €1,39 πλήρως απομειωμένα)



Πάνω από €720 εκατ. που αντιστοιχούν σε περίπου 40% της υφιστάμενης κεφαλαιοποίησης θα διαμοιραστούν σε μορφή μερισμάτων έως το 2026

Mηδενικές εκπομπές CO2

Διπλασιασμός επενδύσεων για πρωτοβουλίες κοινωνικού περιεχομένου

Έως το 2026, πάνω από το 80% των εργαζόμενων θα στεγάζονται σε κτίρια με πιστοποίηση LEED.

Ο Massimiliano Belingheri, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου BFF Banking Group, σχολίασε: «Το στρατηγικό μας σχέδιο για το 2028 βασίζεται στα δυνατά μας σημεία και στο ελκυστικό τοπίο της αγοράς ώστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ισχυρές αποδόσεις στους μετόχους μας, με προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα αυξημένα πάνω από 78% έως το 2026 και αναμενόμενα μερίσματα της τάξεως του 40% της υφιστάμενης κεφαλαιοποίησής μας. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω την ηγετική μας θέση στον τομέα των εξειδικευμένων χρηματοδοτικών λύσεων στην Ευρώπη, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας στις υπηρεσίες factoring προς τους προμηθευτές της Δημόσιας Διοίκησης και της Υγείας και τον ηγετικό μας ρόλο ως τράπεζα παροχής υπηρεσιών προς άλλες τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ιταλία. Δεσμευόμαστε να το επιτύχουμε αυτό επενδύοντας στη δραστηριότητά μας και στους ανθρώπους μας, λειτουργώντας με ειλικρίνεια και διαφάνεια, διατηρώντας ηγετική θέση στην καινοτομία και την εξυπηρέτηση πελατών στις αγορές δραστηριότητάς μας, με χαμηλό προφίλ κινδύνου και υψηλή λειτουργική αποτελεσματικότητα, και ευθυγραμμιζόμενοι με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρείες. Είμαστε μια ιδιαίτερα βιώσιμη επιχείρηση, με μεγάλη θέληση και ικανότητα να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας, τους ανθρώπους μας, και την κοινωνία μέσα στην οποία λειτουργούμε».