Στρατηγική συμμαχία Skroutz με το My Market

Το πρώτο ουσιαστικό βήμα στο e-grocery, σε μια κίνηση που προσομοιάζει με το μοντέλο που έχουν αναπτύξει efood και wolt, πραγματοποιεί η Skroutz.

Η γνωστή πλατφόρμα προχώρησε σε συνεργασία με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ My Market και ήδη στο Skroutz.gr βρίσκεται «κρεμασμένο» το καλάθι των σούπερ μάρκετ My Market.

Αυτή τη στιγμή το «καλάθι» περιλαμβάνει 7.670 κωδικούς προϊόντων. Η υπηρεσία εξυπηρετεί το κέντρο της Αθήνας, η ελάχιστη παραγγελία είναι 25 ευρώ, η αξία της διανομής είναι στα 2 ευρώ και οι παραδόσεις είναι δωρεάν για παραγγελίας πάνω από 59 ευρώ.

Στόχος είναι, στα τέλη Αυγούστου η υπηρεσία να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές πέραν του κέντρου της Αθήνας.

Με την κίνηση αυτή η Skroutz επί της ουσίας επιχειρεί να «πουλήσει» την υπηρεσία skroutz last mile και η αλυσίδα My Market επεκτείνει το ηλεκτρονικό της αποτύπωμα. Ένα μοντέλο που έχει «βγει» στην efood και στη wolt. Η Skroutz πάντως μέχρι στιγμής προσφέρει μόνο φιλοξενία του ηλεκτρονικού καταστήματος στη My Market, δίνοντάς της όμως τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ κοινό.

Για τη Skroutz δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρεί να μπει στα τρόφιμα. Το είχε επιχειρήσει το 2019 με τη Skroutz Food -αφορούσε τον κλάδο της εστίασης- την οποία έναν χρόνο αργότερα την πούλησε στη BOX της Cosmote. Η διαφορά με το σήμερα είναι ότι μπαίνει στα Fmcg’s (ταχέως κινούμενα καταναλωτικά αγαθά) με έναν από τους βασικούς παίκτης της αγοράς των σούπερ μάρκετ επιδιώκοντας μεγαλύτερη διείσδυση σε αυτό το κομμάτι της αγοράς.