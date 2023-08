Πάνω από 600 νέοι παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Enel Green Power

Πάνω από 600 παιδιά και νέοι συμμετείχαν φέτος στο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Energy on the Go, που φέρει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.